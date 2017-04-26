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Общество

Около тысячи маленьких кыргызстанцев воспитывают в религиозных учреждениях

В Министерстве труда и социального развития рассказали, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей.

В системе Минобразования: в детских домах растет 1 тысяча 80 детей, в специальных интернатах для инвалидов — 2 тысячи 1 ребенок, в интернатах-гимназиях — 3 тысячи 474 ребенка. В стационарных социальных учреждениях системы Минсоцразвития — 428 детей, в частных детских домах — 988 детей, в религиозных детских учреждениях — 917.

По данным Управления защиты семьи и детей, дети попадают в интернаты из-за смерти родителей, признания родителей безвестно отсутствующими или недееспособными, из-за лишения или ограничения их родительских прав, в связи с их отбыванием наказания в местах заключения. Кроме того, детей оставляют в роддомах из-за внешней и внутренней миграции.

Начиная с 2014 года 600 детей, оказавшихся в детдомах и интернатах, вновь проживают с родителями или родственниками благодаря работе территориальных отделов защиты семьи и детей.

В Кыргызстане более 60 реабилитационных и кризисных центров предоставляют социальные услуги семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50607/
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