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Общество

Писатель из Кыргызстана стал лауреатом «Русской премии»

Фото «Книжный форум». Писатель и поэт Владимир Лидский

Писатель из Кыргызстана Владимир Лидский стал лауреатом «Русской премии» в номинации «Крупная проза». Оргкомитет международного литературного конкурса огласил список лауреатов по итогам 2016 года.

По их данным, Владимир Лидский стал третьим в номинации «Крупная проза» за книгу «Сказки нашей крови. Метароман».

Всего на конкурс подали более пятисот заявок из сорока с лишним стран. В этом году впервые участвовали русскоязычные писатели, живущие в Бразилии и Чили.

«Русская премия» вручается только русскоязычным авторам, проживающим за пределами России.

Владимир Лидский родился в Москве, окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Прозаик, поэт, драматург, историк кино. Член Союза кинематографистов Кыргызстана. Живет в Бишкеке. Автор четырех романов, нескольких повестей, рассказов, пьес, двух сборников стихов и киноведческих книг. Лауреат «Русской премии» (2014), премий имени Марка Алданова, «Вольный стрелок: серебряная пуля», «Арча», финалист «Национального бестселлера», премии Андрея Белого, Бунинской премии, Волошинского конкурса, конкурса «Баденвайлер» (Германия) и драматургического конкурса «Действующие лица». Спектакли по пьесам Владимира Лидского поставлены в Москве, Орле, Тель-Авиве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50222/
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