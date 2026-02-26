В КР растет спрос на экологическое удобрение из овечьей шерсти

В Кыргызстане растет спрос на экологическое удобрение из овечьей шерсти, сообщает Минводсельхоз.

Ведомство приводит в пример работу индивидуального предпринимателя Кундуза, который с 2025 года занимается переработкой овечьей шерсти и производством экологически чистого удобрения для фермеров, выпуская продукцию на рынок. С производством ознакомился департамент переработки и органического сельского хозяйства при Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Сообщается, что данное удобрение повышает плодородие почвы, способствует сохранению влаги и оказывает положительное влияние на рост растений. Особенно высоким спросом продукция пользуется среди хозяйств, ориентированных на органическое земледелие.

В 2026 году спрос на продукцию значительно вырос, увеличилось количество заказов. В настоящее время предприниматель работает над расширением объемов производства.

Инициатива способствует эффективному использованию отходов животноводства, а также продвижению устойчивых и экологичных методов в сельском хозяйстве.