В Бишкеке в «Городке энергетиков» на целый день отключат воду

В «Городке энергетиков» 10 февраля прекратят подачу питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Отмечается, что воды не будет с 10.00 до 22.00 в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Фото мэрии Бишкека. Район отключения воды



Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водозаборе «Тунук булак» в Лебединовке.



МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее запастись питьевой водой.