11:33
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции напоминают об изменениях в Трудовом кодексе.

По данным ведомства, установлен единый процент пени. Теперь, если работодатель задерживает зарплату, отпускные, расчет при увольнении или другие выплаты, он обязан выплатить дополнительно за каждый просроченный календарный день 0,25 процента от невыплаченной денежной суммы на день фактического расчета.

Также определен срок исковой давности. Если работодатель не выплатил зарплату вовремя, у работника есть три года, чтобы подать в суд и потребовать деньги. Отсчет идет с того дня, когда зарплата должна была быть выплачена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360353/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
Лейтенант получает 60 тысяч сомов. В Минобороны озвучили зарплату военных
Мэр сказал, мэр сделал. Работникам Ошского зеленхоза подняли зарплату
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Глава кабмина: С 1 апреля увеличим зарплату учителям и врачам на 100 процентов
Нацстатком подсчитал среднюю зарплату кыргызстанцев за 2025 год
Более 34 миллионов рублей зарплаты вернули кыргызстанцам в России в 2025 году
Экономика Кыргызстана — 2025: рекорды роста и ценовые шоки
Спикер ЖК пообещал обнародовать имена депутатов-прогульщиков и урезать зарплату
С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
11:31
Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронные торговые площадки в РФ Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронны...
11:23
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
11:19
Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню
11:15
О росте числа телефонных мошенников в Кыргызстане предупредил ГКНБ
11:09
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной