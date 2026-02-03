Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции напоминают об изменениях в Трудовом кодексе.

По данным ведомства, установлен единый процент пени. Теперь, если работодатель задерживает зарплату, отпускные, расчет при увольнении или другие выплаты, он обязан выплатить дополнительно за каждый просроченный календарный день 0,25 процента от невыплаченной денежной суммы на день фактического расчета.

Также определен срок исковой давности. Если работодатель не выплатил зарплату вовремя, у работника есть три года, чтобы подать в суд и потребовать деньги. Отсчет идет с того дня, когда зарплата должна была быть выплачена.