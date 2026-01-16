В Россию въехали более 100 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Им могут платить рупиями от продажи нефти, выяснила DW.

По данным издания, пограничная статистика зафиксировала прибытие в РФ около 32 тысяч индийцев в первом квартале прошлого года, 36 тысяч — во втором и 63 тысячи — в третьем. К концу 2025-го в России работали до 80 тысяч граждан Индии. Тогда же президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение о квотировании еще 71 тысячи 800 граждан республики на 2026 год.

Индийские эксперты рассказали, что в стране Россия ведет целенаправленную вербовку местных рабочих. Зарплата в РФ для них — от 475 до 950 евро в месяц. Это значительно больше, чем на родине. В декабре на улицах Санкт-Петербурга стали появляться целые бригады индийских гастарбайтеров. Они рассказали о зарплате в 100 тысяч рублей в месяц, бесплатном жилье, питании и курсах русского языка.

«России нужны работники, Индии нужно экспортировать безработицу», — сказал индийский дипломат на условиях анонимности. По его словам, ранее такая трудовая миграция уже происходила «неформально и хаотично», теперь ее упорядочили.

Опрошенные эксперты заявили, что за труд индийцев, скорее всего, будут платить в рупиях, которые Москва получает от продажи нефти в Индию. Сейчас эти деньги застревают, так как РФ закупает слишком мало индийских товаров. То есть фактически нефть решили разменять на человеческий труд. Экономист Игорь Липсиц добавляет, что ставку на индийцев сделали и после теракта в «Крокус Сити Холле». Тогда власти России ограничили приток гастарбайтеров-мусульман из Центральной Азии.

«Думаю, что ставка именно на Индию связана в том числе с желанием минимизировать приток мусульман. Предполагается, что будут привозить в основном индуистов. Но это иллюзия простого решения: люди другой культуры все равно несут свои собственные риски и конфликты», — согласен с ним экономист Андрей Яковлев.