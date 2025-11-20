11:48
Общество

Готовимся к зиме: утверждены цены на уголь и услуги по его доставке

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР утвердила предельные розничные цены на уголь для подготовки к отопительному сезону 2025–2026 года.

Работы проведены в рамках постановления кабинета министров от 28 мая 2025 года № 282.

Согласно решению, цены на уголь для угледобывающих компаний, поставляющих топливо на МП «Бишкек ТЭЦ» и другие теплоснабжающие предприятия, установлены с учетом НДС и НСП:

Кроме того, установили оптовые цены на реализуемый уголь по группам потребителей для угледобывающих компаний, имеющих лицензию:

Антимонопольная служба утвердила оптовые цены для лицензированных компаний и тарифы на автоперевозку угля: от 3,0 до 3,99 сома за тонну-километр в зависимости от маршрута.

Также служба установила цену мазута марки М-100 для поставок на Бишкекскую и Ошскую ТЭЦ — 21 тысяча 428 сомов за тонну без НДС и НСП.

Помимо этого, установили стоимость перегрузки угля на железнодорожный транспорт на погрузочно-разгрузочной площадке Балыкчи. Тариф составляет 262,60 сома за тонну без учета НДС и НСП.
