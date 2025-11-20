Готовимся к зиме: утверждены цены на уголь и услуги по его доставке

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР утвердила предельные розничные цены на уголь для подготовки к отопительному сезону 2025–2026 года.
Работы проведены в рамках постановления кабинета министров от 28 мая 2025 года № 282.
Согласно решению, цены на уголь для угледобывающих компаний, поставляющих топливо на МП «Бишкек ТЭЦ» и другие теплоснабжающие предприятия, установлены с учетом НДС и НСП:
Помимо этого, установили стоимость перегрузки угля на железнодорожный транспорт на погрузочно-разгрузочной площадке Балыкчи. Тариф составляет 262,60 сома за тонну без учета НДС и НСП.