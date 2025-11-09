В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз

Фото из интернета . Редкое совпадение: Орозо айт почти в один день с Ноорузом

В следующем году мусульманский праздник Орозо айт может совпасть с Ноорузом, который отмечается 21 марта.



Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало официальный календарь религиозных дат на 2026 год. Согласно данным, священный месяц Рамазан (орозо айы) начнется 19 февраля, Кадыр түн (Ночь предопределения) будет отмечаться в ночь с 16 на 17 марта, а Орозо айт пройдет 20 марта.



Курбан айт в следующем году намечен на 27-29 мая.



В Духовном управлении мусульман Казахстана уточняют, что даты месяцев по хиджре определяются на основе расчетов международных астрономических центров.

При этом эксперты по фетвам предупреждают: даты религиозных праздников могут сдвигаться на один день в зависимости от фактического наблюдения новолуния.

На сайте Духовного управления мусульман Кыргызстана аналогичного календаря на 2026 год в открытом доступе нет. Официальные даты религиозных праздников в стране пока не опубликованы.