Хадж-2026. ДУМК определило поставщика вакцин для паломников

Республиканский штаб по организации хаджа подвел итоги конкурса на поставку вакцин для паломников, отправляющихся в хадж в 2026 году, сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По данным муфтията, победителем признано ОсОО «Фарватер». Ему поручено организовать поставку в Кыргызстан необходимых препаратов для проведения обязательных прививок среди паломников.

Согласно базе данных Минюста, руководителем и учредителем ОсОО «Фарватер» является Жанторо Турдубаев. Основной вид деятельности компании — производство прочих медикаментов, фармацевтических препаратов и материалов.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия будет выдавать визы паломникам, участвующим в хадже в 2026 году, только при наличии медицинского свидетельства.