Хадж-2026. Паломники смогут получить визу только при наличии медицинской справки

Саудовская Аравия будет выдавать визы паломникам, участвующим в хадже в 2026 году, только при наличии медицинского свидетельства, оформленного на платформе Nusuk.  

Министерство здравоохранения королевства обязало всех участников организации паломничества, проводить полное медицинское обследование каждого иностранца, прибывающего в страну, для выявления заболеваний, которые могут препятствовать совершению хаджа. Новое требование  вводится для обеспечения безопасности.

«Виза паломника без прохождения медицинского осмотра и получения соответствующего свидетельства не выдается», — отметили в ведомстве.

К совершению хаджа не будут допущены граждане, у которых есть:

  • почечная недостаточность, требующая диализа;
  • сердечная недостаточность даже при минимальной нагрузке;
  • хронические заболевания легких с необходимостью кислородной поддержки;
  • тяжелая стадия цирроза печени с печеночной недостаточностью;
  • серьезные психические и неврологические расстройства;
  • старческая деменция;
  • беременность в последнем триместре;
  • активные инфекционные заболевания, в том числе открытая форма туберкулеза и геморрагическая лихорадка;
  • активные онкологические заболевания на курсах химиотерапии или иммуносупрессивного лечения.

За нарушение этих требований или предоставление недостоверных данных будут применяться строгие меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347674/
