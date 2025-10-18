Хадж-2026. Паломники смогут получить визу только при наличии медицинской справки

Саудовская Аравия будет выдавать визы паломникам, участвующим в хадже в 2026 году, только при наличии медицинского свидетельства, оформленного на платформе Nusuk.

Министерство здравоохранения королевства обязало всех участников организации паломничества, проводить полное медицинское обследование каждого иностранца, прибывающего в страну, для выявления заболеваний, которые могут препятствовать совершению хаджа. Новое требование вводится для обеспечения безопасности.

«Виза паломника без прохождения медицинского осмотра и получения соответствующего свидетельства не выдается», — отметили в ведомстве.

К совершению хаджа не будут допущены граждане, у которых есть:

почечная недостаточность, требующая диализа;

сердечная недостаточность даже при минимальной нагрузке;

хронические заболевания легких с необходимостью кислородной поддержки;

тяжелая стадия цирроза печени с печеночной недостаточностью;

серьезные психические и неврологические расстройства;

старческая деменция;

беременность в последнем триместре;

активные инфекционные заболевания, в том числе открытая форма туберкулеза и геморрагическая лихорадка;

активные онкологические заболевания на курсах химиотерапии или иммуносупрессивного лечения.

За нарушение этих требований или предоставление недостоверных данных будут применяться строгие меры.