Общество

Министр энергетики поручил ввести аудит и «нулевую терпимость» к коррупции

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев потребовал усилить антикоррупционные меры в ведомстве и его подразделениях. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Основная цель встречи с руководителями подведомственных предприятий и ОАО энергетического сектора заключалась в анализе рисков и выработке механизмов для повышения прозрачности и эффективности работы всей энергосистемы.

По итогам совещания министр поручил провести нижеследующие меры. 

  1. Усилить внутренний контроль: внедрить ежеквартальный аудит наиболее уязвимых к коррупции направлений, включая государственные закупки и подключение новых потребителей.

  1. Повысить прозрачность: обеспечить полную прозрачность процессов закупок и инвестиционных проектов, расширив публикацию данных на официальных веб-ресурсах.

  1. Внедрить «нулевую терпимость»: установить жесткий контроль за соблюдением этических норм. По всем фактам нарушений проводить немедленные служебные расследования.

  1. Усилить общественный контроль: организовать регулярные встречи с населением для информирования о работе министерства и получения обратной связи.

«Чистая и прозрачная работа энергетического сектора — это основа доверия граждан и привлечения инвестиций. Мы не допустим исключений. Мы также переходим к открытому диалогу с общественностью, чтобы граждане могли видеть нашу работу и участвовать в контроле», — заявил министр.

Руководители должны представить планы мероприятий по выполнению этих поручений до 24 октября 2025 года.
