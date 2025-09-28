Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и фестиваль

30 сентября — 3 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-29 сентября. Выставка Нурбека Жолбунова

На выставке презентуют произведения, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства, что позволяет говорить о многогранности таланта художника. В живописи мастер создает композиции, в которых авторский замысел передается с помощью символических образов, аллегорических мотивов и графических элементов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 сентября — 5 октября. Фотовыставка «Прекрасный возраст»

Это важный и красивый проект, который стремится разрушить стереотипы и по-новому взглянуть на образ женщин старшего возраста в нашем обществе. Он через язык кино и фотографии хочет вернуть им видимость и пространство для самовыражения. Выставка напомнит всем нам, что зрелость — это не увядание, а время внутренней силы, свободы и нового расцвета.

Национальный исторический музей, 10.00-18.00.

1 октября. Концерт «Вдохновение любви»

Виртуоз с мировым именем Мурат Рена (скрипка, фортепьяно) исполнит концерты Шопена и Мендельсона.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

2 октября. Концерт NAVAI

NAVAI начинал карьеру в составе группы HammAli & Navai, ставшей культовой благодаря хитам «Пустите меня на танцпол», «Девочка — война», «Хочешь, я к тебе приеду» и другим трекам, которые по сей день звучат на радио, в клубах и на вечеринках.

Bishkek Arena, 18.00.

2 октября. Кинопказ

Пройдет показ «В поисках Сахарного человека». Это рассказ о попытке найти исчезнувшего фолк-рок певца, звезду 1970-х Родригеса.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

2 октября . Кинопремьеры

«Битир» (комедия). Заир экономит на всем: на еде, на одежде, на друзьях и даже на собственных чувствах. Для него любовь — это слишком дорогое удовольствие. Но когда он встречает девушку своей мечты, оказывается, что сердце нельзя купить по скидке. Вот только ее отец уверен: жмот не способен на настоящие чувства.

«Кош дегим келбейт 2» (мелодрама). Прошло шесть лет с тех пор, как Акжол потерял свою любимую Чолпон. Все это время он жил только ради ребенка, не позволяя себе даже думать о новой любви. Но одна случайная встреча меняет все: в его жизнь входит Умут, свет которой способен растопить его замерзшее сердце.

«Звонок. Последняя сессия» (ужасы). Не блещущая оценками старшеклассница Чи-ен случайно посмотрела кассету 1998 года, где ее предшественницы играют в школе в прятки с призраком. Девушка выясняет, что все они получили высший балл на экзамене, а также, что раз она видела запись, теперь ей нужно сыграть с призраком или он будет ее преследовать.

«Тафити. Приключения на краю света» (мультфильм). Беспечному и любознательному сурикату Тафити дедушка запрещает общаться с другими животными и всегда повторяет: «Мир полон опасности. Держись своих!». Но случай сводит Тафити с неуклюжим и болтливым кабанчиком Кисточкой. Мало того, что сурикат свинье не товарищ, так еще и Кисточка невольно становится причиной неприятностей в семействе сурикатов.

3 октября. Музыкальный вечер

Приглашаем вас на вечера, которые проходят каждую пятницу, — живая музыка, уютная атмосфера и отличное настроение.

ТРЦ Bishkek Park, 18.00.

3 октября. Oktober Fest

Вас ждут игры, музыка, драйв и море позитива.

Гольф-клуб «Кленовый лист», 16.00.

3 октября. Концерт Ильяза Абдыразакова

Ильяз исполнит любимые хиты, которые мы знаем наизусть, которые вызывают мурашки и будят в душе самые теплые воспоминания. Его песни давно стали частью нашей жизни — искренние, душевные и близкие каждому.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.