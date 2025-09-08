11:37
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке родители просят открыть дежурные группы в детских садах

В Бишкеке из-за позднего открытия детских садов родители не успевают на работу. Об этом они сообщили 24.kg.

Один из родителей, житель Ленинского района, работает учителем в школе. По его словам, из-за позднего открытия детсадов семьи педагогов и медиков сталкиваются с большой проблемой.

Читайте по теме
Детсады в Бишкеке перешли на новый режим работы

«Наш ребенок посещает детсад № 21 «Бобоктай» по улице Садыр-Аке, он начинает работу только в 8.00. При этом первый урок в школах начинается уже в 7.30. Получается, что родители, особенно учителя и врачи, вынуждены выбирать между работой и безопасностью ребенка», — рассказал читатель.

Родители просят власти обратить внимание на проблему и рассмотреть вопрос об открытии дежурных групп с 7.15-7.30.

«Особенно зимой маленькие дети вынуждены ждать открытия садика на улице. Эта проблема повторяется уже не первый год», — отметил бишкекчанин.

Министерство просвещения в свою очередь сообщило, что режим работы детских садов с 2018 года не менялся.

«Постановлением кабинета министров от 23 июля 2018 года № 336 «Об утверждении примерных типовых штатов образовательных организаций» установлена продолжительность работы: 24 часа при шестидневной рабочей неделе; 3 часа, 10 часов или 24 часа при пятидневной. В настоящее время 90 процентов детских садов страны работают в 10-часовом режиме, чаще всего с 8.00 до 18.00. После окончания рабочего дня воспитатели дежурят и присматривают за детьми до тех пор, пока их не заберут родители», — заметили в ведомстве.

Утративший силу госстандарт КР «Дошкольное образование и уход за детьми» предусматривал в том числе группы с 11-часовым пребыванием. Прием воспитанников осуществлялся с 7.30, забрать детей можно было до 18.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342573/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Детсады в Бишкеке перешли на новый режим работы
В «Ак-Орго» построят детский сад на 100 мест
Мэру Оша показали детский сад, построенный 124 года назад
Мэр Оша нашел таракана в детском саду и вручил его директору
Мэр Оша похвалил директора детсада «Айданек»: отличные условия
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Бизнес
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
8 сентября, понедельник
11:37
Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации профсоюзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации про...
11:36
Бишкекчанин восстановил разметку на дороге, отмыв зебру от грязи своими руками
11:34
В Бишкеке иностранец пытался поджечь дверь в подъезде из-за паука
11:15
О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп
11:09
Финал Кубка президента по кок-бору: «Ынтымак» обыграл «Достук» со счетом 5:4