В Бишкеке родители просят открыть дежурные группы в детских садах

В Бишкеке из-за позднего открытия детских садов родители не успевают на работу. Об этом они сообщили 24.kg.

Один из родителей, житель Ленинского района, работает учителем в школе. По его словам, из-за позднего открытия детсадов семьи педагогов и медиков сталкиваются с большой проблемой.

«Наш ребенок посещает детсад № 21 «Бобоктай» по улице Садыр-Аке, он начинает работу только в 8.00. При этом первый урок в школах начинается уже в 7.30. Получается, что родители, особенно учителя и врачи, вынуждены выбирать между работой и безопасностью ребенка», — рассказал читатель.

Родители просят власти обратить внимание на проблему и рассмотреть вопрос об открытии дежурных групп с 7.15-7.30.

«Особенно зимой маленькие дети вынуждены ждать открытия садика на улице. Эта проблема повторяется уже не первый год», — отметил бишкекчанин.

Министерство просвещения в свою очередь сообщило, что режим работы детских садов с 2018 года не менялся.

«Постановлением кабинета министров от 23 июля 2018 года № 336 «Об утверждении примерных типовых штатов образовательных организаций» установлена продолжительность работы: 24 часа при шестидневной рабочей неделе; 3 часа, 10 часов или 24 часа при пятидневной. В настоящее время 90 процентов детских садов страны работают в 10-часовом режиме, чаще всего с 8.00 до 18.00. После окончания рабочего дня воспитатели дежурят и присматривают за детьми до тех пор, пока их не заберут родители», — заметили в ведомстве.

Утративший силу госстандарт КР «Дошкольное образование и уход за детьми» предусматривал в том числе группы с 11-часовым пребыванием. Прием воспитанников осуществлялся с 7.30, забрать детей можно было до 18.30.