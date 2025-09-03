«Шайтан приказал»: как суеверия используются для оправдания насилия

«Я убил ее по приказу шайтана. Он вселился в меня и сказал: «Сделай это».

Видео, на котором это говорит Дуйшон, муж погибшей 23-летней Айзирек Топчубаевой, матери двоих малолетних детей, быстро завирусилось в соцсетях. А сама трагедия Айзирек стала зеркалом общества, где суеверия маскируют насилие, а джинны — лазейку для оправдания своих действий.

Когда джинн — это тренд, а не трагедия

Айзирек не первая жертва, чья смерть «обросла» мистическими объяснениями.

В 2021 году шоумен Кадыр Жарматов потерял жену и маму своих четверых детей. По одной из версий, она повесилась из-за «голосов», слышавшихся ей и приказавших в один день покончить жизнь самоубийством.

К сожалению, подобные человеческие драмы в последнее время не редкость. Вместо того чтобы обращаться за помощью к психиатру, люди идут к молдо и получают не терапию, а ритуал по «изгнанию шайтана».

Кадыр Жарматов через несколько лет после самоубийства супруги спродюсировал фильм «Кара Дуба» о девушке, одержимой джинном. По замыслу авторов кинолента должна была предостерегать от использования черной магии и других эзотерических практик. Но по факту подобные фильмы, как ни странно, наоборот, работают на закрепление мистических объяснений в массовом сознании.

Схема отработана: трагедия → мистическое объяснение → медийная эксплуатация.

YouTube и TikTok полны роликов об «изгнании джиннов» с сотнями тысяч просмотров. Страх и суеверия превратились в прибыльный контент, а мистические объяснения — в универсальное алиби для любых преступлений.

Под хэштегом #карадуба в соцсетях тысячи историй:

«Моя сестра тоже «вселением» объяснила побои от мужа». «Я был свидетелем изгнания шайтана».

Такие реакции не случайность. Они базируются на низкой образованности и просто невежестве, неумении рационально мыслить и строить логические цепочки.

Голос веры: Коран против народных баек

Ислам признает существование джиннов и шайтанов. Но, как подчеркнули в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, оправдывать насилие джиннами и шайтанами противоречит религии: «Это абсолютно недопустимо и противоречит исламу. В Коране ясно сказано: «Каждая душа ответственна за то, что она приобрела». Использование религиозных понятий для сокрытия преступлений — это грех и кощунство».

Если «вселился джинн», то в ДУМК поясняют: «Ключевой принцип исламского подхода, и первое, что мы рекомендуем при признаках психологических проблем, — обратиться к врачам, особенно к психиатрам и неврологам. Ислам не противоречит медицине, наоборот, лечение — это обязанность мусульманина».

«Пророк (С.А.В. (Абу Дауд, Тирмизи) сказал: «Если вы заболеете, лечитесь», — дополняет муфтият.

Только если медицинская причина не найдена, можно говорить о духовной помощи — рукии. Но и здесь есть строгие правила: читаются только аяты Корана, никакого насилия или физического воздействия быть не должно.

Справка 24.kg Рукия — исламская практика исцеления, основанная на чтении аятов Корана и мольбах к Всевышнему. Горячая линия ДУМК для консультаций: 0550557775. Звоните, если «голоса» — не мистика, а сигнал SOS.

Голос науки: когда шайтан оказывается болезнью

Поведение Дуйшона на видео, где он корчится в «припадке» и кричит об одержимости, с точки зрения психиатрии выглядит как расчет, а не как болезнь. Так считает судебный эксперт, психиатр Тынчтыкбек Асанов.

— Что с медицинской точки зрения стоит за понятиями «кара дуба» и «шайтан басты»?

— В народе бытуют различные суеверия, например, «албарсты басты» (удушение злым духом). С медицинской точки зрения это сонный паралич — пароксизмальное расстройство сна. Что касается «шайтан басты», в психиатрии нет такого диагноза. Но существует схожее состояние — бред одержимости. Это психотический симптом, при котором человек убежден, что в него вселилась внешняя сила, управляющая его мыслями и поступками.

— Как вы оцениваете поведение Дуйшона на видео?

— Подобное поведение не является типичным проявлением какого-либо психического расстройства. Оно, скорее, напоминает инсценировку того, как, по мнению человека, должен вести себя душевнобольной. Когда такая симптоматика внезапно проявляется после смерти человека, всегда вызывает подозрение в симуляции. Психические расстройства развиваются постепенно, а не возникают, «как по щелчку», после преступления.

— Насколько надежна амбулаторная психиатрическая экспертиза, проведенная Дуйшону?

— Ненадежна. Если диагноз не установлен ранее, нужна стационарная экспертиза минимум месяц под круглосуточным наблюдением.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем профанацию: заключения часто выдают без полноценного стационарного наблюдения. У нас нет достаточного количества специализированных больниц. Единственное отделение в селе Кызыл-Джар рассчитано на 20 коек, и персонал там не подготовлен.

— К каким последствиям приводит обращение к молдо вместо врачей?

— Это нонсенс. В случаях пограничных расстройств молитва может дать временное облегчение, если человек верит. Но если у человека психотические расстройства (бред, галлюцинации), попытки решить проблему с помощью молдо могут привести к катастрофе: болезнь прогрессирует, и человек становится опасным для себя или окружающих.

Голос закона: «джинны не спасают от тюрьмы»

Вселение духов (джиннов, шайтанов) не является правовым понятием ни в одном законе мира и не является юридическим основанием для освобождения от ответственности. Экс-омбудсмен и практикующий юрист Атыр Абдрахматова

Когда суеверия встречаются с Уголовным кодексом, ответ может быть только один: никакой «одержимости» с точки зрения закона не существует.

С точки зрения права любая попытка оправдать преступление будет рассматриваться через единственный допустимый институт — вменяемости/невменяемости. Здесь в игру вступают эксперты — психиатры и психологи.

Атыр Абдрахматова подчеркивает: «С точки зрения религии, к примеру, бытует мнение, что «осел кричит, когда видит шайтана — злого джинна». Представьте, что будет с нашим миром, если следователи, судьи, адвокаты вместо обращения к мнению и оценке психиатров, психологов будут использовать ослов?»

Статистика Верховного суда подтверждает, что джинны редко спасают от наказания:

С 2020 по 2022 год принудительные меры медицинского характера применены лишь к 12 лицам по делам о семейном насилии.

В 2023-м только одному человеку назначено принудительное лечение за убийство в сфере семейного насилия, добавляет юрист.

Эти цифры наглядно демонстрируют, что ссылка на «одержимость» — это не более чем слабый, отчаянный довод, который в большинстве случаев не выдерживает проверки следствием.

Атыр Абдрахматова предупреждает, что попытки близких родственников дискредитировать погибшую, доказывая «самоубийство» или «одержимость», могут быть квалифицированы как воспрепятствование деятельности следствия или даже соучастие в преступлении.

К сожалению, история Айзирек не уникальна. Она типичная мишень. «Не слушается — шайтан вселился», шипят в селе. Суеверия усиливают такое отношение: жертву начинают винить («сама навлекла»), а агрессора жалеть («джинн виноват»). На стороне жестокости и традиции выносить сор из избы не принято. А муж бьет — значит любит.

Но шайтан Айзирек наш общий. Он в равнодушии чиновников, не устраняющий дефицит психиатрической помощи, особенно в регионах, он в соседях, шепчущих вслед бедной женщине «кара дуба», он в каждом, кто скроллит видео про изгнание джиннов.