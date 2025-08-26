В Бишкеке снизилось число падений аварийных деревьев. Об этом говорится в презентации МП «Бишкекзеленстрой», представленной сегодня на экосовете.

По данным предприятия, в 2024 году в Бишкеке зафиксировано 125 таких случаев, в 2025-м — всего 43. Это десятки предотвращенных аварий и безопасность горожан.

Отмечается, что на балансе предприятия стоит около 248 тысяч деревьев.

«В городе каждое дерево имеет паспорт с указанием года посадки, породы и биологического ресурса. По истечении срока дерево признается аварийным, снос производится по заключению специалистов. Старые деревья заменяются новыми. В столице ежегодно высаживают около 15 тысяч деревьев и кустарников. В городских питомниках произрастает более 45 тысяч саженцев — липа, ясень, дуб, можжевельник, клен, береза и другие породы. Особое внимание уделяется быстрорастущим видам, которые через 5-6 лет будут давать плотную тень и улучшать микроклимат», — добавили в «Бишкекзеленстрое».

В МП заверили, что полив зеленых насаждений проводится по графику, каждое утро вода по магистральным каналам поступает в город и распределяется по 410 километрам арычной сети. Работает 29 скважин. В парках работают автоматические системы полива, а в зонах без водоснабжения применяются поливальные машины. Это помогает экономно расходовать воду.

Отметим, что горожане регулярно сообщают о засыхающих без полива саженцах.