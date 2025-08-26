18:05
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке снизилось число падений аварийных деревьев

В Бишкеке снизилось число падений аварийных деревьев. Об этом говорится в презентации МП «Бишкекзеленстрой», представленной сегодня на экосовете.

По данным предприятия, в 2024 году в Бишкеке зафиксировано 125 таких случаев, в 2025-м — всего 43. Это десятки предотвращенных аварий и безопасность горожан.

Отмечается, что на балансе предприятия стоит около 248 тысяч деревьев.

«В городе каждое дерево имеет паспорт с указанием года посадки, породы и биологического ресурса. По истечении срока дерево признается аварийным, снос производится по заключению специалистов. Старые деревья заменяются новыми. В столице ежегодно высаживают около 15 тысяч деревьев и кустарников. В городских питомниках произрастает более 45 тысяч саженцев — липа, ясень, дуб, можжевельник, клен, береза и другие породы. Особое внимание уделяется быстрорастущим видам, которые через 5-6 лет будут давать плотную тень и улучшать микроклимат», — добавили в «Бишкекзеленстрое».

В МП заверили, что полив зеленых насаждений проводится по графику, каждое утро вода по магистральным каналам поступает в город и распределяется по 410 километрам арычной сети. Работает 29 скважин. В парках работают автоматические системы полива, а в зонах без водоснабжения применяются поливальные машины. Это помогает экономно расходовать воду.

Отметим, что горожане регулярно сообщают о засыхающих без полива саженцах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341059/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Никто бездумно не собирается сносить деревья в Бишкеке — мэр
В Балыкчи вырубают деревья. В мэрии обещают обновить озеленение
В Бишкеке на территории школы № 5 спилили около 20 крупных деревьев
Мэр Бишкека попросил с пониманием отнестись к вырубке ив и дать завершить работу
Большинство жилмассивов Бишкека не имеют ирригационной системы
До 20 процентов саженцев не приживается в Бишкеке
По проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке вырубят около 120 дубов
В 2025 году в Бишкеке вырубили около 2 тысяч деревьев
Возможно, не адаптировались — «Бишкекзеленстрой» о засохших кленах на Айтматова
Деревья — к застройщику, экскаватор — к корням: в Бишкеке «переселяют» растения
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Бизнес
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
26 августа, вторник
18:00
Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение
17:58
Три дня бесплатной консультации в КР организовывает Служба юридической помощи
17:47
Застрявшая на пике Победы. Следственный комитет РФ подключился к спасению
17:38
С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
17:37
Никто бездумно не собирается сносить деревья в Бишкеке — мэр