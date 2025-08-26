Минстрой КР вынес на обсуждение карту сейсмического микрорайонирования Оша

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение проект приказа об утверждении «Карты сейсмического микрорайонирования территории города Ош до административно-территориальных реформ».

Документ учитывает балльность сейсмических рисков с учетом грунтово-геологических условий и расчетных акселограмм на основе данных карты комплексного сейсмического микрорайонирования 1994 года. Цель проекта — формирование нормативной базы для сейсмостойкого строительства и повышение надежности зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.

Приказ вступит в силу через 15 дней после официального опубликования. Контроль за его исполнением оставлен за Минстроем.

Проект призван повысить безопасность строительства и привести нормативные документы в соответствие с современными научными и инженерными стандартами.