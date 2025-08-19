15:09
Общество

Камчыбек Ташиев вручил технику Департаменту охраны и конвоирования ГСИН

Фото пресс-службы ГСИН КР. От президента! Ташиев вручил технику Департаменту охраны и конвоирования ГСИН

Департаменту охраны и конвоирования при Государственной службе исполнения наказаний КР передали современное оборудование на 81 миллион сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСИН.

Заместитель председателя кабинета министров — глава ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев от имени президента страны вручил департаменту:

  • 14 единиц спецтехники;
  • 191 камеру видеонаблюдения;
  • 9 квадрокоптеров (дронов);
  • 450 боди камер.

Камчыбек Ташиев отметил, что сотрудникам ГСИН и дальше будут создавать необходимые условия для укрепления материально-технической базы. Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить жильем всех сотрудников данной службы.

Глава госкомитета напомнил о недопущении коррупционных проявлений в ГСИН и рекомендовал продолжать активную работу по ресоциализации осужденных.
