Камчыбек Ташиев вручил технику Департаменту охраны и конвоирования ГСИН

Департаменту охраны и конвоирования при Государственной службе исполнения наказаний КР передали современное оборудование на 81 миллион сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСИН.
Заместитель председателя кабинета министров — глава ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев от имени президента страны вручил департаменту:
- 14 единиц спецтехники;
- 191 камеру видеонаблюдения;
- 9 квадрокоптеров (дронов);
- 450 боди камер.
Глава госкомитета напомнил о недопущении коррупционных проявлений в ГСИН и рекомендовал продолжать активную работу по ресоциализации осужденных.