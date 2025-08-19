Камчыбек Ташиев вручил технику Департаменту охраны и конвоирования ГСИН

Департаменту охраны и конвоирования при Государственной службе исполнения наказаний КР передали современное оборудование на 81 миллион сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСИН.

Заместитель председателя кабинета министров — глава ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев от имени президента страны вручил департаменту:

14 единиц спецтехники;

191 камеру видеонаблюдения;

9 квадрокоптеров (дронов);

450 боди камер.

Камчыбек Ташиев отметил, что сотрудникам ГСИН и дальше будут создавать необходимые условия для укрепления материально-технической базы. Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить жильем всех сотрудников данной службы.

Глава госкомитета напомнил о недопущении коррупционных проявлений в ГСИН и рекомендовал продолжать активную работу по ресоциализации осужденных.