Общество

Часть Бишкека 14 августа останется без холодной воды

Фото из интернета. Воду отключат 14 августа из-за аварии

Часть Бишкека 14 августа останется без холодной воды. Об этом сообщила столичная мэрия.

По ее данным, подачу питьевой воды с 10.00 до 24.00 прекратят в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицами:

  • Усенбаева — Куренкеева — БЧК — Элебесова — Аул — Керамической — Хвойной.

Отключение связано с устранением аварии.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
