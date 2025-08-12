Часть Бишкека 14 августа останется без холодной воды. Об этом сообщила столичная мэрия.

По ее данным, подачу питьевой воды с 10.00 до 24.00 прекратят в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицами:

Усенбаева — Куренкеева — БЧК — Элебесова — Аул — Керамической — Хвойной.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.