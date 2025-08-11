17:08
Проблемы с водой в Таш-Добо: ремонт обещают завершить сегодня

Глава Арашанского айыл окмоту Самат Болгонбаев прокомментировал 24.kg ситуацию в селе Таш-Добо Аламединского района, жители которого пожаловались на отсутствие воды в течение последних нескольких суток.

«Да, действительно, 9 августа произошла авария. Мы закупили необходимые материалы, и в настоящее время ведутся ремонтные работы. Планируем полностью устранить проблему уже сегодня вечером. Хочу отметить, что перебои с подачей воды происходили постепенно, поскольку у нас есть дополнительные скважины. На данный момент без воды остаются около 20 домов», — сообщил глава айыл окмоту.

Местные власти заверяют, что ситуация находится под контролем и в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Напомним, село Таш-Добо, расположенное в Аламединском районе, осталось без водоснабжения из-за аварии на насосной станции.

 
