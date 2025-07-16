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Общество

Внимание! В Бишкеке частично изменены схемы движения автобусов № 166 и 61

В Бишкеке частично изменены схемы движения автобусов № 166 и 61, сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что в связи с реабилитацией улицы Гоголя временно изменена схема движения автобусного маршрута № 166. Кроме того, в рамках улучшения работы сети общественного транспорта изменена схема движения автобусного маршрута № 61.

Муниципалитет просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336338/
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