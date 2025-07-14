Мэр Бишкека провел выездное совещание на угольном месторождении Агулук

На угольном месторождении Агулук в селе Мин-Куш Жумгальского района Нарынской области состоялось выездное совещание под председательством мэра Бишкека Айбека Джунушалиева. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Во встрече приняли участие представители мэрии столицы, руководители структурных подразделений, представители министерств, государственных органов и местных властей.

Совещание организовано в рамках исполнения протокольного поручения кабинета министров от 1 июля 2025 года. Главной темой стало устранение препятствий в процессе добычи и транспортировки угля для нужд бишкекской ТЭЦ.

Представители предприятия, разрабатывающего месторождение, обратились с просьбой решить проблему с вывозом вскрышных пород с карьера.

Мэр Айбек Джунушалиев подчеркнул, что вопрос имеет значение не только для столицы, но и в целом для энергетической безопасности страны. Он отметил, что бишкекская ТЭЦ является стратегически важным объектом, обеспечивающим тепло в столице и электроэнергией север Кыргызстана.

По его словам, при создании условий для инвесторов необходимо учитывать интересы всех сторон — бизнеса, местного населения и власти, а в первую очередь — соблюдать экологическую безопасность. Мэр также добавил, что экологический ущерб от добычи угля должен быть компенсирован.

Он поручил ускорить строительство обогатительной фабрики на территории месторождения.

Как отметил мэр, решение использовать именно уголь с Агулукского месторождения связано с его высоким качеством. В ближайшие годы ТЭЦ Бишкека полностью перейдет на использование отечественного топлива.

В завершение совещания Айбек Джунушалиев лично осмотрел территорию, где ведется угледобыча.

Напомним, в 2024 году имущественные комплексы ТЭЦ и предприятия «Бишкектеплосеть», ранее подведомственные ОАО «Электрические станции», переданы мэрии Бишкека.