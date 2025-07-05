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Общество

Проблемы с препаратами в Центре онкологии возникли из-за «странной» партии

Проблемы с препаратами в Национальном центре онкологии и гематологии (НЦОГ) возникли из-за «странной» партии. Об этом в интервью кыргызскому национальному агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, в 2024 году был заключен контракт с одной из компаний, которой была сделана предоплата.

«В счет покрытия долга она привезла один препарат, но, к сожалению, поставка оказалась странной. Было четыре разных серий, понятно, что это сборный продукт с разных складов. Сопроводительные документы о подтверждении качества и происхождения лекарств были не в порядке, не в полном объеме. А это обязательно, чтобы «Кыргызфармация» и Департамент лекарственных средств дали добро на поставку в больницу. Тем не менее аналог этого препарата в НЦОГ имеется», — сказал Эркин Чечейбаев.

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Ранее депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова заявила, что ГП «Кыргызфармация» не справляется с обеспечением лекарств. По ее словам, в ноябре 2024 года НЦОГ подал заявку на закуп 60 препаратов. Но к июню этого года центр получил только четыре.

«По процедурам — от заявки до поставки — уходит примерно полгода. С конца мая и в июне обеспечено шесть наименований препаратов. В июле поступит еще примерно 26 наименований, в августе и сентябре остальные. Когда спрашивают, почему некоторые препараты лежат на складе и не доходят до пациентов, значит, партия пришла с недостаточным пакетом документов, подтверждающих качество и безопасность. Мы, как орган, который несет за это юридическую ответственность, не можем этого допустить», — пояснил глава Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335271/
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