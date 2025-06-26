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Общество

Филиал Госстраховой организации в Оше теперь работает круглосуточно

Филиал Государственной страховой организации в Оше теперь работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Государственная Страховая Организация».

Круглосуточный режим работы позволит гражданам даже в нерабочее время суток оформить полис по адресу: улица Рысбая Абдыкадырова, 2А, в бизнес-центре «Жамбы».

Изменение режима работы вызвано вступлением в силу закона КР об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) с 1 июля 2025 года.

Напоминаем, что с 1 июля за управление транспортным средством без полиса ОСАГО сотрудники ГУОБДД будут штрафовать водителей на 3 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334244/
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