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Общество

В школы Кыргызстана записалось около 141 тысячи детей

В Кыргызстане в школы зарегистрировали около 141 тысячи детей. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе записано 2 тысячи льготников. Свободными остаются более 148 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислили 12,2 тысячи детей, во второй — около 14,5 тысячи.

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Отметим, что со 2 июня началась электронная запись по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки). Она продлится до 15 августа.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331948/
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