В Чолпон-Ате сегодня стартовал международный Иссык-Кульский марафон «Run the Silk Road — ШОС».

В забеге участвуют около 3 тысяч спортсменов из 20 стран.

42,2 километра (марафон);

21,1 километра (полумарафон);

10 километров (бег и скандинавская ходьба);

3 километра.

По данным организаторов, предусмотрены различные дистанции для участников:

Напомним, сегодня в Чолпон-Ате открывается туристический сезон на Иссык-Куле. В программе — форум «Туризм-2030», где обсудят развитие отрасли, ярмарка, конные скачки, гала-концерт с участием популярных отечественных артистов.