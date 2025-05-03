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Общество

В Чолпон-Ате стартовал марафон «Run the Silk Road — ШОС»

В Чолпон-Ате сегодня стартовал международный Иссык-Кульский марафон «Run the Silk Road — ШОС».

В забеге участвуют около 3 тысяч спортсменов из 20 стран.

По данным организаторов, предусмотрены различные дистанции для участников:

  • 42,2 километра (марафон);
  • 21,1 километра (полумарафон);
  • 10 километров (бег и скандинавская ходьба);
  • 3 километра.

Напомним, сегодня в Чолпон-Ате открывается туристический сезон на Иссык-Куле. В программе — форум «Туризм-2030», где обсудят развитие отрасли, ярмарка, конные скачки, гала-концерт с участием популярных отечественных артистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328163/
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