08:50, 03 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
В Чолпон-Ате стартовал марафон «Run the Silk Road — ШОС»
08:50, 03 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
В Чолпон-Ате сегодня стартовал международный Иссык-Кульский марафон «Run the Silk Road — ШОС».
В забеге участвуют около 3 тысяч спортсменов из 20 стран.
По данным организаторов, предусмотрены различные дистанции для участников:
42,2 километра (марафон);
21,1 километра (полумарафон);
10 километров (бег и скандинавская ходьба);
3 километра.
Напомним, сегодня в Чолпон-Ате открывается туристический сезон на Иссык-Куле. В программе — форум «Туризм-2030», где обсудят развитие отрасли, ярмарка, конные скачки, гала-концерт с участием популярных отечественных артистов.