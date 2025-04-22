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Общество

Минцифры не хочет вводить антифрод для борьбы с мошенничеством

Жогорку Кенеш рассматривает во втором чтении Цифровой кодекс. Депутат Дастан Бекешев дал предложение добавить в него пункт, обязывающий внедрить систему для борьбы с мошенничеством антифрод. Министерство цифровизации законопроект отклонило.

На заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Дастан Бекешев пояснил, что эту систему уже вводят во всем мире. И ранее Жогорку Кенеш законопроектом обязал такую систему ввести коммерческие банки.

«Эта система позволила бы банкам, мобильным операторам, правоохранительным органам и прочим совместно бороться с мошенничеством. Например, блокировать сомнительные счета, операции. К примеру, можно заблокировать транш и деньги не выведут за рубеж. С помощью этой системы это можно сделать без суда и оперативно», — пояснил депутат.

Однако министр цифровизации Азамат Жамангулов заявил, что предложение депутата не соответствует принципам кодекса. После долгих споров Азамат Жамангулов все же не сдался. Тогда депутаты решили не писать слово «антифрод» и подумать, как можно написать это другими словами. Только после этого министр согласился рассмотреть возможность его включения в Цифровой кодекс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326898/
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