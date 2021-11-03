Посольство КР в РФ отреагировало на ролик с избиением кыргызстанца полицейскими

Посольство КР в РФ отреагировало на появившийся в социальных сетях видеоролик с избиением кыргызстанца московскими полицейскими.

«В результате проведенной работы диппредставительством установлено, что инцидент произошел 2 ноября в Москве. Также установлена личность 21-летнего гражданина Кыргызстана, в отношении которого применялась сила сотрудниками полиции ОМВД России по Хорошевскому району столицы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Посольство направило ноту в МИД РФ, обращения — в УСБ ГУМВД России по Москве, а также в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Посольство просит обеспечить объективное и всестороннее расследование инцидента, дать правовую оценку действиям сотрудников полиции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы.

Отметим, накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором сотрудники российской полиции применяют физическую силу в отношении кыргызстанца.