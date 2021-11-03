18:07
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Происшествия

Посольство КР в РФ отреагировало на ролик с избиением кыргызстанца полицейскими

Посольство КР в РФ отреагировало на появившийся в социальных сетях видеоролик с избиением кыргызстанца московскими полицейскими.

«В результате проведенной работы диппредставительством установлено, что инцидент произошел 2 ноября в Москве. Также установлена личность 21-летнего гражданина Кыргызстана, в отношении которого применялась сила сотрудниками полиции ОМВД России по Хорошевскому району столицы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Посольство направило ноту в МИД РФ, обращения — в УСБ ГУМВД России по Москве, а также в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Посольство просит обеспечить объективное и всестороннее расследование инцидента, дать правовую оценку действиям сотрудников полиции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы.

Отметим, накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором сотрудники российской полиции применяют физическую силу в отношении кыргызстанца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212554/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержан разыскиваемый за мошенничество кыргызстанец
В России предложили брать образцы ДНК у мигрантов
В Санкт-Петербурге водителя маршрутки из Кыргызстана подозревают в изнасиловании
Правила въезда в Россию для трудовых мигрантов изменились. Пояснение от МВД
В Санкт-Петербурге произошла авария с участием кыргызстанца. Он в больнице
В Санкт-Петербурге произошла драка с участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы
С ноября изменятся правила подачи документов на патент для Москвы и области
У МИД Кыргызстана нет данных о мигрантах, вернувшихся в Россию после локдауна
В Якутске полиция ищет троих кыргызстанцев. Подозревают в преступлениях
Незаконно ставили на учет мигрантов. Двоих жителей Сочи приговорили к тюрьме
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пешеходном переходе сбили женщину В Бишкеке на пешеходном переходе сбили женщину
Задержание активиста Бакая Кашкарбаева. В&nbsp;ГУВД рассказали подробности Задержание активиста Бакая Кашкарбаева. В ГУВД рассказали подробности
В&nbsp;Бишкеке задержали экс-судью Аламединского райсуда. Его водворили в&nbsp;СИЗО-1 В Бишкеке задержали экс-судью Аламединского райсуда. Его водворили в СИЗО-1
В&nbsp;Кара-Балте бастуют водители маршруток. Требуют повысить тариф на&nbsp;проезд В Кара-Балте бастуют водители маршруток. Требуют повысить тариф на проезд
Бизнес
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
3 ноября, среда
17:55
Для сотрудников ГКНБ на Иссык-Куле построили дом Для сотрудников ГКНБ на Иссык-Куле построили дом
17:35
Бишкек — не бесконечный рынок. В столице разработали дизайн-код наружной рекламы
17:33
Галина Байтерек может вернуться на ОТРК. Заместителем гендиректора
17:31
Посольство КР в РФ отреагировало на ролик с избиением кыргызстанца полицейскими
17:12
Визуальный мусор. В мэрии рассказали, как борются с засильем наружной рекламы