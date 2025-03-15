В городе Ош высаживают клены из Италии, которые стоят $200 за саженец

В Оше высаживают клены, которые стоят $200 за саженец. В мэрии города проинформировали, что продолжается озеленение улиц.

Фото пресс-службы мэрии Оша

Например, накануне по обе стороны дороги на участке от пересечения улиц Курманджан Датки и Навои до улицы Айтиева высадили краснолистные клены.

Саженцы доставили из Италии вместе с грунтом, чтобы обеспечить приживаемость. Стоимость одного саженца составляет от $200 до $250.

По данным муниципалитета, в Оше также высадят ясень, катальпу, акацию, а также украсят город 140 тысячами кустов роз.