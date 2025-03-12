Фермеры смогут подавать заявки на получение земельных участков онлайн

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщило о запуске новой информационной системы agrojer.kg.

Она направлена на цифровизацию процесса подачи заявок на участие в конкурсах для предоставления земельных участков из Государственного фонда сельскохозяйственных угодий (ГФСУ) в Сокулукском районном управлении аграрного развития.

Теперь семеноводческие и племенные хозяйства, сельхозкооперативы смогут подавать заявки на получение участков через онлайн-платформу.

Система agrojer.kg автоматизирует процесс, значительно сокращает бюрократические процедуры, упрощая взаимодействие между госорганами и пользователями.

Важным аспектом является повышение прозрачности процесса распределения земельных участков, что позволяет заинтересованным сторонам легко отслеживать статус их заявок и получать актуальную информацию.

Этот шаг, по данным министерства, направлен на улучшение качества обслуживания и повышение доступности госуслуг для аграрного сектора, что станет важным шагом в цифровизации сельского хозяйства Кыргызстана.