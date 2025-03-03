Ностальгия по 80-м не уместна. Эдиль Байсалов о реформах в образовании

«Школьное образование, мягко говоря, в глубоком кризисе. Им не довольны ни родители, ни общество, ни работодатели — никто», — заявил 24.kg заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, комментируя выступление депутата Камилы Талиевой.

«Во-первых, ничего общего сегодняшняя школа с той, которую мы с ней закончили, не имеет, — сказал он. — Еще до пандемии COVID-19 было известно, что школа практически, кроме базовой грамотности, ничего сегодня не дает, не раскрывает талантов.

По некоторым исследованиям, больше половины школьников практически не осваивает новых знаний после четвертого класса. Это же катастрофа для страны в общем, и для каждого из этих детей. Эдиль Байсалов

«Школа не отвечает требованиям сегодняшнего дня, а ведь мы должны готовить детей к успеху в 2050-х годах и дальше! Поэтому сейчас речь идет о полной трансформации всех уровней образования. Даже, если бы у нас все было идеально, школа меняется во всех странах, поскольку полностью изменился мир, а завтра он изменится еще сильнее. Школа должна идти впереди этих изменений, а мы — быть конкурентоспособными в мире», — сказал зампред кабмина.

Ностальгия про то, как все было хорошо в 1970-1980-х годах не уместна, считает Эдиль Байсалов. «Будущее нам этого не простит. Инвестиции в человеческий капитал — самое главное направление государственной политики. Именно поэтому программа трансформации школьного образования называется «Алтын казык» («Путеводная звезда»)», — добавил он.

По словам Эдиля Байсалова, в Кыргызстане уже более 35 лет работает 12-летняя школа — 11 классов плюс нулевой, просто это формализовали.

В рамках укрепления раннего образования в течение трех лет, по его данным, должны практически в два раза увеличить охват дошкольным образованием, довести его хотя бы до 60-70 процентов.

«А что касается шестилетних детей — охват должен быть 100-процентным. Это и школы, и старшие группы детсадов, и дополнительные дневные программы в других формах. Везде в мире такая политика. Это самое малое, что мы можем сделать, если хотим дать нашим детям хороший старт в жизни», — отметил зампредседателя кабмина.

Он подчеркнул необходимость серьезного разговора в обществе в целом и в каждой семье отдельно: «Мы должны отказаться от бездумного стремления к получению пустых дипломов о высшем образовании. Успех в сегодняшнем мире от этого не зависит. Поэтому мы полностью пересматриваем систему среднего профессионального образования».

В старших трех классах новой школы должны учиться только будущие врачи, учителя, юристы, экономисты, инженеры. Те, кто намерены идти дальше в университеты. Эдиль Байсалов

Он отметил, что должна быть специализация.

«Зачем мучить всех, например, высшей математикой и в то же время задерживать общим низким уровнем других, более продвинутых школьников? У нас будет восстановлена система учебно-производственных комплексов, бывших ПТУ, медучилищ, сельхозтехникумов и прочее. Обязательная школа — до девятого класса, но она должна быть очень крепкой, дать сильный фундамент для каждого школьника, развить самостоятельность, творчество и научить детей учиться. Повторюсь: реформа школы проводится ради успешного будущего для наших детей», — резюмировал Эдиль Байсалов.

Напомним, на заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Камила Талиева заявила, что инициатива Минобразования о переходе на 12-летнее школьное образование обречена на провал, и предлагала ранее перейти на 10-летнее обучение.