Хоронить сразу и не резать скот: за инструкцией кабмина последовала фетва ДУМК

Духовное управление мусульман Кыргызстана издало фетву об упорядочении традиций и обычаев погребения умерших.

В предписании описывается, что должны делать родственники при смерти человека, как правильно нужно укладывать и омывать тело, каким должен быть саван в зависимости от пола умершего.

Также в фетве говорится, что покойный должен быть похоронен как можно скорее и откладывание обряда в течение двух-трех дней без веской причины не соответствует законам шариата.

Согласно правилам захоронения, описанным муфтиятом, могилы должны быть глубиной не менее 1,5 метра, в отдельных случаях — до 2 метров, расстояние же между двумя могилами должно составлять не менее полуметра. Хоронить человека рекомендуется в том месте, где он умер, при необходимости тело может быть доставлено в место рождения. В случае смерти в чужой стране также рекомендуется хоронить тело там, где человек умер, но и привозить тело в родное государство разрешается.

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Отдельное внимание в фетве уделено вопросам возведения надгробий. В постановлении ДУМК отмечается, что шариат запрещает возведение сооружений из мрамора, гранита и железа над могилами, а также возведение и установку памятников, статуй, мемориалов и надгробий, изготовленных из комбинации этих материалов.

«Потому что посланник Аллаха, пророк, запретил укреплять могилу (покрывать ее цементом или штукатуркой), строить на ней и сидеть на ней. Лучшая могила в глазах Аллаха самая простая и экономичная. Никакой награды или пользы для покойного не приносят камни, мрамор, гранит или железо, положенные на могилу. Можно оставить скромную табличку с минимальным количеством надписей. Не допускается возведение ограды вокруг каждой могилы, если в этом нет крайней необходимости. Но если это необходимо, допускается возведение скромного деревянного забора высотой не более 70 сантиметров. Он устанавливается для того, чтобы дикие и бродячие животные не могли выкапывать кости из могилы», — говорится в постановлении муфтията.

В ДУМК напомнили, что мусульманин должен быть похоронен на мусульманском кладбище, а мусульманские кладбища, в свою очередь, должны быть отделены от мест захоронения людей других религий. В фетве также содержатся пункты, касающиеся массового захоронения, переноса могил и повторного использования старых кладбищ.

Отдельно описаны вопросы чрезмерных расходов во время похорон. Так, подчеркивается, что в доме умершего не следует забивать скот и готовить еду в течение трех дней после смерти человека. Еду семье умершего должны приносить соседи и родственники, считают в муфтияте.

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«По законам шариата не разрешается заставлять хозяев дома, скорбящих по близкому человеку, забивать скот и готовить еду посетителям. У умершего могли остаться несовершеннолетние дети, и в таком случае неправильно забирать имущество сирот и кормить присутствующих на похоронах. В Коране говорится: «Ешьте и пейте, но не будьте расточительны», потому что Аллах не любит расточительных. Запрещается забивать много скота и проводить похороны как торжества, быть расточительными. Эти три дня считаются днями траура, мы должны выражать соболезнования скорбящим. Совершить добро во имя умершего можно не забоем животных и кормлением посетителей, вместо этого можно заняться благотворительностью — строительство мечети, медресе, школы, больницы, дороги, моста, водопровода или посадка сада принесет больше пользы», — говорится в определении.

Кроме этого, согласно заключению Духовного управления мусульман, забой животных не допускается и на третий, седьмой, двадцатый и сороковой дни смерти человека, а также на годовщину. Расточительством муфтият считает и раздачу на похоронах маленьких кусочков ткани посетителям, а также дарение одежды членам семьи умершего.

На прошлой неделе кабинет министров Кыргызстана своим постановлением утвердил инструкцию о порядке захоронения умерших граждан и установки надмогильных сооружений. В инструкции описано, какими должны быть кладбища и могилы, возведение каких надгробий недопустимо, а также расписан порядок выделения участка для захоронения. Эту инструкцию чиновники начали разрабатывать после того, как принят указ президента о мерах по реализации Закона «О погребении и похоронном деле» в октябре прошлого года.