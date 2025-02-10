14:31
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Общество

ОСАГО. Почему страховая компания может отказать в возмещении

Страховая компания имеет право отказать в возмещении, если за рулем машины оказался человек, который не вписан в полис ОСАГО. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил представитель одной из частных страховых компаний Рустамбек Тагаев.

По его словам, только один случай может стать исключением — если владелец авто обратился в службу «Пьяное такси».

Всего в полис можно вписать до четырех человек, которые будут управлять транспортом. Либо можно оформить полис без ограничения числа водителей, но это будет стоить чуть дороже.

Рустамбек Тагаев отметил, что при наличии полиса ОСАГО страховая компания несет ответственность не только за поврежденный автомобиль третьего лица, но и за светофор, дерево, здание и другое.

Еще одно преимущество ОСАГО — при наличии полиса машина не ставится на штрафстоянку.

Что не покрывает ОСАГО:

  • ремонт машины самого виновника ДТП;
  • лечение виновника аварии;
  • груз, находившийся в машине виновника ДТП.

Рустамбек Тагаев уточнил, что стоимость полиса ОСАГО в частных компаниях и Госстрахе одинаковая, поскольку тарифная сетка установлена законодательством.

При наличии вопросов об ОСАГО можно обратиться в кол-центр по номеру 1292.

Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016 года и продолжает действовать, несмотря на отсрочку штрафов для физических лиц до 1 июля 2025-го.

Отметим, что с 1 апреля 2023 года штрафные меры уже применяются к владельцам или водителям автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах, а также к юридическим лицам, включая государственные органы и органы местного самоуправления. Для юрлиц размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО составляет 13 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319431/
просмотров: 807
Версия для печати
Материалы по теме
ОСАГО. Что делать, если страховая компания не выполняет свои обязательства
В 2024 году в Кыргызстане оформили около 220 тысяч договоров по ОСАГО
ОСАГО: Айып пул салуу 2025-жылдын 1-январынан 1-июлга жылдырылды
Штраф за отсутствие ОСАГО перенесли с 1 января 2025 года на 1 июля
Штрафы за отсутствие ОСАГО вновь предлагают отстрочить — до 1 июля 2025 года
Получаете зарплату, но работы ноль. Депутат раскритиковал сотрудников Госстраха
Депутат предлагает провести информационную кампанию по ОСАГО
Штраф за отсутствие ОСАГО отсрочат еще на полгода — Госфиннадзор
ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Страховой полис на автомобиль теперь можно передавать при переоформлении
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Платные услуги, повышение сооплаты&nbsp;&mdash; новый глава Минздрава о&nbsp;работе больниц Платные услуги, повышение сооплаты — новый глава Минздрава о работе больниц
Выросшие в&nbsp;пять раз тарифы на&nbsp;отопление. Жители Беловодского требуют их&nbsp;изменить Выросшие в пять раз тарифы на отопление. Жители Беловодского требуют их изменить
Биологи впервые сумели снять на&nbsp;видео живого морского черта при дневном свете Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете
Бизнес
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
10 февраля, понедельник
14:20
Изменение внешней политики США обсудили глава МИД Кыргызстана и посол Вигери Изменение внешней политики США обсудили глава МИД Кыргы...
14:00
Как разбогатеть? Эксперт об экономии, покупке золота и походах на тои
13:28
ОСАГО. Почему страховая компания может отказать в возмещении
13:25
В ЖК рассказали, почему дачники против присвоения их поселениям статуса села
13:11
Зимний фестиваль «Чудо Кел-Суу» прошел в Ат-Башинском районе