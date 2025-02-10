ОСАГО. Почему страховая компания может отказать в возмещении

Страховая компания имеет право отказать в возмещении, если за рулем машины оказался человек, который не вписан в полис ОСАГО. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил представитель одной из частных страховых компаний Рустамбек Тагаев.

По его словам, только один случай может стать исключением — если владелец авто обратился в службу «Пьяное такси».

Всего в полис можно вписать до четырех человек, которые будут управлять транспортом. Либо можно оформить полис без ограничения числа водителей, но это будет стоить чуть дороже.

Рустамбек Тагаев отметил, что при наличии полиса ОСАГО страховая компания несет ответственность не только за поврежденный автомобиль третьего лица, но и за светофор, дерево, здание и другое.

Еще одно преимущество ОСАГО — при наличии полиса машина не ставится на штрафстоянку.

Что не покрывает ОСАГО:

ремонт машины самого виновника ДТП;

лечение виновника аварии;

груз, находившийся в машине виновника ДТП.

Рустамбек Тагаев уточнил, что стоимость полиса ОСАГО в частных компаниях и Госстрахе одинаковая, поскольку тарифная сетка установлена законодательством.

При наличии вопросов об ОСАГО можно обратиться в кол-центр по номеру 1292.

Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016 года и продолжает действовать, несмотря на отсрочку штрафов для физических лиц до 1 июля 2025-го.

Отметим, что с 1 апреля 2023 года штрафные меры уже применяются к владельцам или водителям автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах, а также к юридическим лицам, включая государственные органы и органы местного самоуправления. Для юрлиц размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО составляет 13 тысяч сомов.