ОСАГО. Почему страховая компания может отказать в возмещении

Страховая компания имеет право отказать в возмещении, если за рулем машины оказался человек, который не вписан в полис ОСАГО. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил представитель одной из частных страховых компаний Рустамбек Тагаев.
По его словам, только один случай может стать исключением — если владелец авто обратился в службу «Пьяное такси».
Рустамбек Тагаев отметил, что при наличии полиса ОСАГО страховая компания несет ответственность не только за поврежденный автомобиль третьего лица, но и за светофор, дерево, здание и другое.
Еще одно преимущество ОСАГО — при наличии полиса машина не ставится на штрафстоянку.
Что не покрывает ОСАГО:
- ремонт машины самого виновника ДТП;
- лечение виновника аварии;
- груз, находившийся в машине виновника ДТП.
Рустамбек Тагаев уточнил, что стоимость полиса ОСАГО в частных компаниях и Госстрахе одинаковая, поскольку тарифная сетка установлена законодательством.
Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016 года и продолжает действовать, несмотря на отсрочку штрафов для физических лиц до 1 июля 2025-го.
Отметим, что с 1 апреля 2023 года штрафные меры уже применяются к владельцам или водителям автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах, а также к юридическим лицам, включая государственные органы и органы местного самоуправления. Для юрлиц размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО составляет 13 тысяч сомов.