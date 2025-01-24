Скончалась известный адвокат Татьяна Чильникина. Об этом сообщили друзья семьи.

Татьяна Чильникина — заслуженный работник прокуратуры КР, заслуженный работник адвокатуры страны. С 1994 по 1996 год была заместителем генерального прокурора.

В качестве адвоката представляла интересы обвиняемых по громким и резонансным делам экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова, бывшего спецпрокурора Куванычбека Мамакеева, экс-главы администрации президента Данияра Нарымбаева, бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева, экс-главы администрации президента Усена Сыдыкова.

Татьяне Чильникиной было 73 года.

Прощание состоится сегодня, 24 января, в 11.00 по адресу: Бишкек, 12-й микрорайон, дом 52/4.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким.