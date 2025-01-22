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Общество

В школах Бишкека предложили обучать азербайджанскому языку

На встрече заместителя министра образования и науки Надиры Джусупбековой с советником посла Азербайджана Зульфугаром Хуммет оглы Танарверди поднят вопрос о включении азербайджанского языка в образовательную программу школ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос обеспечения преподавателей азербайджанского языка в школах № 103 имени Низами Гянджеви и № 20 имени Гейдара Алиева в столице. Министерство образования планирует рассмотреть эту инициативу и разработать экспериментальную программу.

пресс-службы Минобразования
Фото пресс-службы Минобразования
Участники встречи отметили важность развития школьного и межвузовского взаимодействия. В перспективе будут рассмотрены варианты расширенного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317591/
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