Неделя-24. Первый банк под санкциями США и строительство нового Ошского рынка

Строительство нового Ошского рынка в северо-западной части Бишкека идет полным ходом. Новый объект расположен на окраине села Достук, вдоль дороги в аэропорт «Манас». Его площадь составит 92 тысячи 390 квадратных метров. На двух этажах будут торговые объекты, а на первом этаже расположатся склады и парковка. По предварительным данным, строительство завершится в октябре 2025 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Читайте по теме Кыргызстанский банк попал под санкции США. Что известно о финучреждении

США расширили санкции против российского финансового сектора. Всего в список добавили 15 организаций и 1 физическое лицо. Их обвиняют в обходе санкций для поддержки российской военной промышленности. Санкции ввели и против банка из Кыргызстана — «Керемет». Отмечается, что банк попал в SDN-лист за участие в схеме обхода ограничений, разработанной совместно с российскими властями и банком «Промсвязьбанк», который играет ключевую роль в финансировании оборонной промышленности РФ.

Кроме того, в санкционный список США попали еще четыре компании из Кыргызстана. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов ввело санкции против фирм, которые, как предполагают в стране, занимаются контрабандой золота и отмыванием денег. Среди них оказались ОсОО, зарегистрированные в КР, — Mirdk Fyuels, Suprim Ef Iks, Sakhara Petroleum и Royal Sona. OFAC отмечает, что санкции предусматривают заморозку активов фирм на территории США и запрет на любые финансовые и коммерческие операции с ними.

Наличную оплату в общественном транспорте Бишкека все-таки повысят до 40 сомов.

Проект постановления Бишкекского городского кенеша вынесен на общественное обсуждение. Как заявляют чиновники мэрии, горожане не переходят на безналичную оплату, потому что наличная составляет 20 сомов, а безналичная 17 сомов — разница всего 3 сома.

При этом директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии столицы Уланбек Бейшенбаев заявил, что бишкекские автобусы полностью перешли на безналичную оплату, во всех установлены валидаторы. По его словам, к валидаторам привязаны не только карты «Тулпар», но и VISA.

По итогам 2024 года ВВП Кыргызстана превысил 1,5 триллиона сомов. Рост валового внутреннего продукта составил 9 процентов.

Объем ввода жилья в эксплуатацию в 2024-м, по предварительным данным, составил 2 миллиона 27 тысяч квадратных метров. Эти показатели являются рекордными для Кыргызстана за всю историю строительной отрасли. По данным Госстроя, за год сектор вырос на 37 процентов. За счет республиканского бюджета построили 230 социальных объектов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Налоговая амнистия. Как на это отреагировал бизнес Фото из интернета. Эту инициативу президента не все восприняли однозначно Президент объявил налоговую амнистию для предпринимателей, задолженность которых возникла до 1 января 2022 года. В Налоговой службе уточнили, что пока нет точного перечня физических и юридических лиц, чьи налоги спишут, а также общей суммы списания. Вопросом занимается рабочая группа под руководством первого заместителя председателя кабмина Данияра Амангельдиева. На разработку всех деталей и механизма реализации амнистии потребуется два месяца. Редакция 24.kg обратилась к представителям бизнеса, чтобы узнать, как они реагируют на данную меру. ПОДРОБНЕЕ

Афганистан vs Пакистан. Центральной Азии эта война не нужна Ушедший, 2024 год выдался весьма щедрым на различного рода локальные конфликты, вспыхивающие в разных точках земного шара. Плюс незавершенные крупные — война в Украине и тлеющее напряжение на Ближнем Востоке. А в конце декабря мировые СМИ облетела новость о том, что в афганской провинции Пактия произошли столкновения между талибами и пакистанскими пограничниками. Поговорим также о пуштунском факторе и возможных последствиях противостояния на афгано-пакистанской границе, и о том, почему Центральной Азии так необходим мир между Афганистаном и Пакистаном. Подробности у 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Услуги, производство и налоги. Как они повлияли на экономику страны в 2024 году Фото 24.kg. По итогам декабря прошлого года ВВП Кыргызстана составил более 1,5 триллиона сомов Экономика Кыргызстана росла весь 2024-й, а в октябре достигла пика с ростом 9,6 процента. По итогам года он составил 9 процентов. Увеличение валового внутреннего продукта страны произошло благодаря росту сектора услуг, сферы производства и налоговых поступлений. Однако продолжает сокращаться выпуск основных металлов. ПОДРОБНЕЕ

Алкоголь и табак дорожают. Как изменились цены в Кыргызстане за 2024 год Цены на продукты и услуги в Кыргызстане продолжают уверенно расти. В 2024 году больше всего подорожали алкогольные напитки, табачные изделия и непродовольственные товары. Однако есть и приятные исключения: например гречка и свежие фрукты стали доступнее. Средняя зарплата в стране показала небольшой рост, а прожиточный минимум достиг 7 тысяч 963 сомов. ПОДРОБНЕЕ

Миграция в Японию и социальные контракты. Что изменилось на рынке труда в 2024-м Фото из интернета. В Кыргызстане внешняя трудовая миграция остается очень высокой Министерство труда, социального обеспечения и миграции подвело итоги своей работы за 2024 год. Основные показатели озвучены на 1 декабря. Как сообщил министр Равшанбек Сабиров, в 2024 году безработица в Кыргызстане снизилась вдвое, а более 35 тысяч семей получили помощь через социальные контракты. Также кыргызстанцев начали отправлять на заработки в Японию. Редакция 24.kg собрала ключевые тезисы из выступления министра. ПОДРОБНЕЕ

Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить Решили работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Заместитель председателя Налоговой службы Нурлан Умтулов рассказал 24.kg, какие моменты стоит учесть и как правильно организовать процесс. ПОДРОБНЕЕ

Скорая — это не домашний врач по вызову. Почему в Бишкеке ждут часами «103» Фото из интернета. В Бишкеке более 1 миллиона 270 тысяч человек, на столицу необходимо хотя бы 120 бригад, а сейчас их в три раза меньше Иногда жители Бишкека ждут приезда скорой помощи по 3-4 часа. За это время некоторые вызывают частную службу или добираются самостоятельно до больниц. Порой докторам из «103» остается только констатировать смерть человека. В рамках административно-территориальной реформы (АТР) площадь столицы расширилась, а количество бригад в Центре экстренной медицины (ЦЭМ) осталось практически прежним. Как планируют менять ситуацию? ПОДРОБНЕЕ

Здоровое сердце, или Как избежать инфаркта и инсульта В Кыргызстане сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место в структуре общей смертности, на их долю приходится больше половины ежегодных смертей. Это один из самых высоких показателей в мире. С чем это связано, какие симптомы должны насторожить и как продлить здоровье своего сердца? Об этом 24.kg рассказал профессор, доктор медицинских наук, директор Научно-исследовательского центра университета «Адам» Ишенбай Молдоташев. ПОДРОБНЕЕ

Кочевая жизнь пришлась по нраву — фотограф из Петербурга о жизни в Кыргызстане Фото из архива собеседника. Фотограф Руслан Богатырев Летом 2024 года в Кыргызстане запустили социальный проект «Ура, кино!» Это кочевой кинотеатр под открытым небом, который передвигается по высокогорным районам, организуя бесплатные показы фильмов в селах и на джайлоо. Инициатором выступил фотограф из Санкт-Петербурга Руслан Богатырев, который с 2022 года живет в нашей республике. В интервью 24.kg он рассказал о реализации проекта, сложностях и впечатлениях о Кыргызстане. ПОДРОБНЕЕ

Кем был Кенесары хан и нужно ли кыргызам извиняться за его голову? Казахстанский проект «Айран Медиа» посвятил специальный выпуск кыргызско-казахским отношениям. В передаче дал интервью певец Кайрат Примбердиев, который извинился имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова. Высказывание заслуженного артиста КР вызвало бурю обсуждений. В социальных сетях на Кайрата Примбердиева обрушился шквал недовольств. Его обвиняли в «манкуртизме» и пропаганде Казахстана. ПОДРОБНЕЕ

Осень в Кегети и Тамчи. Фото читателей 24.kg Фото Айбека Султанова. Тамчи, октябрь 2024 года Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы побываем в прошлом, вспомним осень, заглянем в несколько ущелий и на юг страны. ПОДРОБНЕЕ

Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить Смерть близкого человека пробивает брешь в семейном бюджете. Тратиться приходится не только на похороны, но и на поминальные мероприятия. Хотя в Кыргызстане и пытаются бороться с бессмысленными тратами на различные тои, на деле на «достойные проводы» уходит немало денег. Часть из расходов на организацию похорон можно возместить за счет государственного ритуального пособия (на погребение). ПОДРОБНЕЕ

Топ-20 самых ожидаемых сериалов 2025 года В 2025 году любителей сериалов ждут долгожданные продолжения полюбившихся историй, а также много интересных премьер. 24.kg подготовило подборку самых ожидаемых сериалов наступившего года. ПОДРОБНЕЕ