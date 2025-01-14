Дело «Социал-демократов». Жанну Самышеву после допроса отпустили

Член партии «Социал-демократы» Жанна Самышева была доставлена в милицию для допроса. В пресс-службе МВД прокомментировали заявления лидера политорганизации Кадыра Атамбаева.

По данным правоохранительного ведомства, следственная служба ГУВД Бишкека расследует уголовное дело, возбужденное по статье 196 части 2 «Подкуп голосов избирателей» УК КР. В связи с чем оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции обеспечили явку Жанны Самышевой на допрос.

Отмечается, что она допрошена в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, при участии двух адвокатов.

После допроса гражданку отпустили. Ее защитник Аскар Алымкулов сообщил, что вчера Жанну Самышеву повторно вызвали на допрос.

Ранее Кадыр Атамбаев сообщил в соцсетях, что в столице милиция задержала члена партии «Социал-демократы» Жанну Самышеву.

Напомним, 15 ноября 2024 года Свердловский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и задержанных членов в виде ареста. Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.