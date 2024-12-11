Оператор из Кыргызстана получил приз международного кинофестиваля в Архангельске

В Архангельске (Россия) завершился VIII Международный кинофестиваль Arctic Open. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В номинации «Лучший оператор игрового полнометражного фильма» победил Болсунбек Таалайбек уулу («Качкын» / «Сделка на границе»).

Картина посвящена серьезной проблеме торговли людьми и безопасности миграции. Основные съемки проходили в Нарыне, Балыкчи и Токтогуле.

Кинофестиваль Arctic Open — это социокультурный проект в Архангельской области, который в течение года проводит большую образовательную, просветительскую работу в сфере современного аудиовизуального искусства, кино и культуры, это открытая площадка, где автор и зритель встречаются друг с другом.

