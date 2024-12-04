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Общество

Активистка Орозайым Нарматова выкупила 50 процентов доли холдинга «Сереп медиа»

Активистка Орозайым Нарматова на своей странице в соцсетях заявила, что выкупила 50 процентов доли издания «Сереп медиа».

По ее словам, для этого она продала квартиру в Москве. Орозайым Нарматова отметила, что сотрудничает с «Супер ТВ» (YouTube-канал, принадлежащий «Сереп медиа» с 1,69 миллиона подписчиков) с 2020 года.

«В 2021 году работала с ними во время предвыборной агитации партии «Бутун Кыргызстан». После этого предлагали мне сотрудничать с ними в качестве партнера. Друзья на Facebook, наверное, заметили, что я выставила на продажу квартиру в Москве. Осенью продала ее и стала владеть половиной холдинга «Сереп медиа». На сегодня мы с Бактыгуль Сокушовой являемся полноправными учредителями», — написала Орозайым Нарматова.

Она подчеркнула, что не вмешивается в информационную политику редакции. Ею руководит Бактыгуль Сокушова. По данным Минюста, единственным учредителем ОсОО «Сереп Медиа Холдинг» значится Орозайым Нарматова.

Активистка также заявила, что у нее хорошее финансовое положение. В Москве у нее есть несколько квартир и машин. Она добавила, что предоставляет в аренду авто и занимается недвижимостью.

Отметим, основателем новостных сайтов «Сереп медиа», «Супер.кг», газеты «Супер-Инфо» является бывший посол Малайзии и Южной Корее Кылычбек Султанов. Сейчас он работает послом по особым поручениям.

Напомним, Орозайым Нарматова от партии «Бутун Кыргызстан» просидела в депутатском кресле не больше двух недель. 20 января 2022 года Центризбирком, основываясь на информации ГКНБ и Минобразования, лишил Орозайым Нарматову мандата депутата из-за незаконно полученного диплома о высшем образовании. Оспаривать решение ЦИК она не стала.

Активистка также проходила по так называемому кемпир-абадскому делу и просидела в СИЗО три месяца. Затем ее отпустили под домашний арест. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313056/
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