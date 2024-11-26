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Общество

Мобильное приложение для борьбы с семейным насилием разрабатывает МВД

Мобильное приложение для борьбы с семейным насилием разрабатывает МВД Кыргызстана. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила старший инспектор службы общественной безопасности правоохранительного ведомства Наргиза Усенова.

Она напомнила, что сейчас пострадавшим в результате семейного насилия выдается охранный ордер. Если его условия будут нарушены, пострадавший сможет, загрузив приложение, открыть его нажатием  кнопки SOS. Сигнал поступит в ближайший отдел милиции, и группа незамедлительно отправится на вызов.

Наргиза Усенова уточнила, что на разработку мобильного приложения объявлен тендер.

По ее словам, после пандемии коронавируса, во время которого наблюдался рост фактов семейного насилия, в МВД создали отдел по предупреждению таких видов преступлений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312284/
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