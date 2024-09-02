Ремонт дорог в Бишкеке. Когда завершат все работы на трех улицах

В Бишкеке продолжается капитальный ремонт на трех улицах. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на улице Горького уложен первый слой асфальта на участках от проспекта Айтматова до улицы Панфилова и от улицы Тыныстанова до улицы Байтика Баатыра.

На отрезке от улицы Тыныстанова до улицы Панфилова снимают старые бетонные бордюры, устанавливают новые и готовят полотно к укладке асфальта.

На участке улицы Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Суеркулова уложено два слоя асфальта, от улицы Суеркулова до улицы Горького идет подготовка к укладке первого слоя асфальта и установке бордюров.

На участке проспекта Жибек Жолу от улицы Тоголока Молдо до улицы Суюмбаева с южной стороны работы завершены и отрезок открыт для движения транспорта. Сейчас работы ведут с северной стороны. На участке от улицы Тоголока Молдо до улицы Абдрахманова укладывается второй слой асфальта. В ближайшее время начертят дорожную разметку и откроют его для движения транспорта.

В мэрии заверили, что на этих улицах реабилитационные работы идут по графику. На улицах Горького и Юнусалиева завершение ремонта запланировано на 15 октября, на проспекте Жибек Жолу — на 31 октября.