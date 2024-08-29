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Общество

За зачисление ребенка требовала 15 тысяч. В Оше задержали сотрудницу детсада

В Оше правоохранители задержали 38-летнюю женщину, которая работает в одном из детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, женщина якобы вымогала деньги за зачисление ребенка в дошкольное учреждение.

«В ГУУР МВД по южному региону с заявлением обратилась жительница южной столицы, которая рассказала, что в июле 2024 года хотела зачислить ребенка в один из детских садов города. Но специалист этого детского сада якобы потребовала 15 тысяч сомов. Возбуждено дело по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР», — говорится в сообщении.

Накануне, 28 августа, правоохранители задержали 38-летнюю А.Т. — сотрудницу детсада — при получении 15 тысяч сомов. Ее доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303450/
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