За зачисление ребенка требовала 15 тысяч. В Оше задержали сотрудницу детсада

В Оше правоохранители задержали 38-летнюю женщину, которая работает в одном из детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, женщина якобы вымогала деньги за зачисление ребенка в дошкольное учреждение.

«В ГУУР МВД по южному региону с заявлением обратилась жительница южной столицы, которая рассказала, что в июле 2024 года хотела зачислить ребенка в один из детских садов города. Но специалист этого детского сада якобы потребовала 15 тысяч сомов. Возбуждено дело по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР», — говорится в сообщении.

Накануне, 28 августа, правоохранители задержали 38-летнюю А.Т. — сотрудницу детсада — при получении 15 тысяч сомов. Ее доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств.

Расследование продолжается.