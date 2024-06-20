Эксперимент с общественным транспортом: почему бишкекчане недовольны

Чиновники Бишкека продолжают эксперимент с жизненно важной структурой общественного транспорта. Городские власти оправдывают свои идеи борьбой с заторами.

Однако не все инициативы мэрии находят положительный отклик у бишкекчан.

Без маршруток…

На протяжении многих лет муниципалитет обещал вывести маршрутки из центральной части столицы.

Дело дальше слов не двигалось, так как не хватало муниципального общественного транспорта большой вместимости.

Мэрия пыталась обеспечить горожан большими автобусами за счет частников и даже передавала два маршрута компании «Шыдыр Жол Кей Джи». Но позднее договор был расторгнут в одностороннем порядке «по причине систематических нарушений со стороны перевозчика».

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Сегодня девять автобусных маршрутов обслуживает частная компания «Эко Пассажирские Перевозки». В ее парке небольшие автобусы марки Isuzu, собранные в Узбекистане. Они вышли на линии летом 2021 года.

Значительно пополнился муниципальный автопарк — за последние годы приобретено свыше 1 тысячи автобусов, что позволило поставить точку в вопросе с использованием микроавтобусов. 15 июня муниципалитет завершил выведение маршруток из центральной части Бишкека — из квадрата, ограниченного улицами Ахунбаева, 7 Апреля/Курманджан Датки, проспектами Чуй и Манаса/Чингиза Айтматова.

Новость не могла бы не радовать. Водители маршруток давно стали притчей во языцех, горожане регулярно жаловались на их агрессивную манеру вождения и обслуживания, хамство, грязь в салонах.

Но, убрав бусики, альтернативы жителям некоторых районов не предложили. И хорошо, если добираться в другие части города придется с пересадками.

Теперь для проживающих на улице Елебесова доехать до центра города — настоящий квест.

«Если сказать, что мы в шоке от новых маршрутов, — это ничего не сказать! И так с транспортом на нашей улице было не очень, а сейчас вообще ужас. Убрали маршрут № 193, и теперь до Аламединского рынка не добраться. Маршрутки 185, 224 и 130 пустили по улице Баялинова до бульвара Молодой Гвардии. В центр никак не попасть. Хотя бы по улицам Фрунзе, Уметалиева что-нибудь направили наши «мыслители» из мэрии! Это издевательство и насмешка над гражданами. Как же надо ненавидеть свой народ, чтобы такое придумать. Весь транспорт оказался в микрорайонах, а мы будем давиться в единственном автобусе № 226, который проходит через центр. Безобразие и издевательство. Все у нас для чиновников, которые ездят на персональных автомобилях и ничего для народа», — обратился в редакцию читатель.

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что в будущем планируется перейти на режим трафиков — окольцевать Бишкек большим автотранспортом, а внутри будет еще несколько мелких колец, которые обеспечат и перпендикулярное передвижение. Если это будет реализовано, то доехать, например, из 12-го микрорайона в «Мурас-Ордо» на одном автобусе не получится. Только с пересадкой.

Известно, что муниципалитет закупил программное обеспечение PTV Vissim, одной из задач которого является оптимизация сети и планирование маршрутов, чтобы улучшить эффективность и доступность общественного транспорта.

... и троллейбусов

Пока по улице Елебесова еще курсирует троллейбус № 17. Хотя пассажиры частенько жалуются, что ждать его приходится долго. Вполне вероятно, что и он скоро может почить в бозе, так как мэрия планирует передать Ошу 100 троллейбусов, а также демонтировать часть линий в столице.

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В муниципалитете заверяют, что полностью этот вид транспорта из Бишкека не уберут. Оставшиеся троллейбусы, около 40 штук, по словам директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбека Бейшенбаева, будут курсировать в квадрате, ограниченном проспектами Жибек Жолу и Чингиза Айтматова, а также улицами 7 Апреля и Ахунбаева.

Свое предложение в муниципалитете объясняют несколькими причинами:

письменное обращение мэрии Оша в адрес администрации президента от 29 февраля;

подписание 2 ноября 2022 года Бишкекским троллейбусным управлением контракта с компанией Ankai Automobile Co., Ltd о поставке 120 аккумуляторных электробусов и сопутствующей зарядной инфраструктуры;

«возраст» троллейбусов — срок службы некоторых превысил 15 лет, при том что средний срок их эксплуатации не должен превышать 20 лет;

изношенность инфраструктуры — из 210 километров троллейбусных линий обновлено только 50.

В мэрии заверяют, что передача троллейбусов не повлечет снижения качества пассажирских перевозок в столице, так как они будут заменены электробусами.

Эта идея тоже пришлась по душе далеко не всем. Активисты-горожане из Инициативы по защите троллейбусов считают, что передача техники принесет за собой невозвратные потери города — сумма ущерба нашей столице составляет минимально 624 миллиона сомов (согласно общей сумме списания по перечню троллейбусов и имущества, обеспечивающего их функционирование по постановлению БГК).

Они создали петицию по сохранению бишкекских троллейбусов, а также призвали горожан, которым не безразлична судьба этого вида транспорта, принять участие в общественных обсуждениях, которые будут проходить месяц.

А что взамен?

Сегодня в муниципальном автопарке насчитывается 1 тысяча 200 автобусов на газе. Кроме того, до конца 2024 года планируется поставка 100 12-метровых автобусов, а во втором квартале 2025-го — поставка 120 аккумуляторных электробусов и сопутствующей зарядной инфраструктуры.

Но пока они прибудут, горожанам, возможно, придется потеть и задыхаться в забитом транспорте, тем более что кондиционерами он не обеспечен.