Японская компания подготовит анализ перспективного развития Бишкека

Японская компания Nikken experience integrated подготовит анализ перспективного развития Бишкека, который будет использован при разработке нового Генплана столицы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев.

Урмат Карыбаев напомнил, что в мае градоначальник был в Токио и подписал меморандум о сотрудничестве между компанией Nikken experience integrated и мэрией Бишкека.

«Затем подписано соглашение о работе в области градостроительства, урбанистики и планирования города. Эта компания с большим опытом городского планирования. Занимает первое место в мире по разработке градостроительной документации», — сказал он.

Читайте по теме Оценить перспективы устойчивого развития. Зачем мэр над Бишкеком летал

Урмат Карыбаев добавил, что в рамках АТР территория столицы увеличилась в три раза, к тому же в 2025 году заканчивается срок действия Генплана. Мэрией поставлена задача провести полный анализ города со специалистами из Японии. Они уже прибыли в столицу и накануне облетели ее вместе с мэром Айбеком Джунушалиевым на вертолете.

«Они посмотрели в каком состоянии находится город и новые территории, которые вошли в состав Бишкека. Было видно, какие части столицы развиваются, какие остались неразвитыми. Особенно уделили внимание вопросам транспорта, промышленным зонам, новым объектам, в том числе которые строятся. После этого мы пешком прошлись по достопримечательностям, рекам, дорогам и другим объектам. Предоставили информацию, как город развивался, какие проблемы есть, рассказали о транспорте, зеленых зонах, дизайн-коде, инженерной инфраструктуре, застройкам и так далее», — отметил главный архитектор.

Итогом работы японских специалистов станет анализ перспективного развития Бишкека. По словам Урмата Карыбаева, эта работа может занять три-четыре месяца. После чего начнутся подготовка и разработка Генерального плана столицы.

Замглавы Бишкекглавархитектуры Азирет Акимов добавил, что хотели актуализировать действующий Генплан, так как там заложены нереализованные стратегические закладки.

«Но так как в рамках административно-территориальной реформы к городу присоединены территории двух районов Чуйской области, это подтолкнуло нас к тому, что надо разработать новый Генплан», — сказал он.

По его словам, документ будет рассчитан до 2050 года, поэтому важно на первом этапе провести качественный анализ.

Исполнительный директор японской компании Фади Джабри отметил, что Бишкек — замечательный город с хорошей структурой.

«Эти бульвары замечательные, дороги, которые смотрят в сторону гор, красивые реки, может требуют больше внимания. Природа вокруг красивая. Потенциал есть. Ознакомились с глобальными проблемами, узнали, как город развивается сейчас, что развлекательное пространство в сторону гор, южная часть, а северная — более логистична. Крылья города — жилые массивы. Надо подумать, чтобы не было маятниковой поездки в центр, чтобы в крыльях были центры притяжения», — сказал он.

Специалист добавил, что в Бишкеке есть много красивых «парадных» мест и надо подумать, как их сделать притягательными, удобными и комфортными для людей.