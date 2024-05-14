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Общество

Ремонт теплосети на улице Жукеева-Пудовкина может продлиться до осени

В мэрии Бишкека напомнили, что в связи с ремонтом магистральной теплосети закрыта улица Жукеева-Пудовкина.

Полностью закрыто движение для автотранспорта на улице Жукеева-Пудовкина между улицами Медерова и Кулатова. На перекрестке улиц Медерова и Кулатова ремонт осуществляется с ограничением движения, на пересечении улиц Карасаева и Горького — без ограничения.

В настоящее время ведутся работы по вскрытию асфальта. На месте работают несколько подрядных организаций.

В ходе реконструкции полностью заменят трубы диаметром 700 миллиметров трубами 900 миллиметров и запорную арматуру. Протяженность сети составляет 845 метров. Участок находился в эксплуатации с 1985-го и уже прослужил 39 лет.

В муниципалитете подчеркнули, что работы начаты сейчас, чтобы успеть их завершить к началу нового учебного года.

Во избежание дорожных заторов рекомендуют заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.

Отметим, что из-за закрытия участка улицы Жукеева-Пудовкина в часы пик наблюдаются заторы по улицам Горького, Медерова и другим.

С 18 мая планируется закрытие на ремонт отрезков улиц Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова) и Ахунбаева (от проспекта Манаса до улицы Малдыбаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293894/
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