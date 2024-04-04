«Вафельная» разметка, новые дороги, мост и путепровод. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Где появится «вафельная» разметка Власти Бишкека для уменьшения заторов и исключений очередности проезда на территории столицы, а также в целях снижения аварийности на перекрестках решили в пилотном режиме нанести «вафельную» разметку на некоторых перекрестках. На «вафельной» разметке автомобили не должны перекрывать проезд других участников движения дольше 5 секунд. В противном случае владельца авто ждет штраф. Водителю, увидевшему сетку на дороге, необходимо рассчитать скорость потока и своего движения, чтобы не задерживаться на ней и не создавать препятствия другим. Остановиться можно для пропуска пешехода при повороте на перекрестке или при повороте налево, когда необходимо пропустить встречный транспортный поток. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Разметка уже нанесена на пересечении улиц Токтогула и Исанова Разметка уже нанесена на пересечении улиц Токтогула и Исанова. Она также появится на следующих перекрестках: проспектов Манаса и Чуй;

проспекта Манаса и улицы Киевской;

проспекта Манаса и улицы Токтогула;

проспекта Манаса и улицы Московской;

проспекта Манаса и улицы Боконбаева;

проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо;

улиц Исанова и Токтогула.

Новые дороги, мост и путепровод Дан старт строительству дороги, продолжающей улицу Жукеева-Пудовкина от улицы Токомбаева до школы «Газпром». Там же построят мост через ЮБЧК протяженностью 1,2 километра. В перспективе появится новая улица от улицы Куттубаева до школы «Маариф», а улицу Молдобасанова продолжат от улицы Байтика Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина. Также будет построена улица, которая соединит проспект Чингиза Айтматова, улицы Байтика Баатыра и Жукеева-Пудовкина. Дороги будут строить за счет вложений строительных компаний, предусмотрено около 240 миллионов сомов. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема новых дорог Для уменьшения пробок и разгрузки автомобильных дорог ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» во взаимодействии с мэрией начато строительство путепровода для проезда автотранспорта под железнодорожной линией по улице Бакаева. Он обеспечит пропускную способность для легковой и грузовой техники. В связи с началом строительства вводятся временные ограничения на движение поездов.

Проблему пробок решат за три года Глава кабмина обещает решить проблему пробок в Бишкеке в течение трех лет. Акылбек Жапаров отметил, что для решения проблемы пробок в этом году планируют построить четыре эстакадных моста. Также, по его словам, проект «Безопасный город» не смог хорошо заработать на республиканском уровне. Поэтому мэрам Бишкека и Оша дали возможность регулировать транспортный поток. «Градоначальник дал свои предложения. Мы одобрили. Начат первый этап. Вы, наверное, читали, что в дневное время в Бишкеке не будет ездить грузовой транспорт. Некоторые школы начнут учебу в 7.00, некоторые организации будут работать с 10.00», — сказал глава кабмина.