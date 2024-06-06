II Бишкекский кинофестиваль. Какие фильмы покажут на Неделе иранского кино

В рамках II Бишкекского международного кинофестиваля пройдет Неделя иранского кино.

Как сообщает Государственный киноцентр «Кыргызтасмасы» в соцсетях, зрителям покажут четыре художественных и один анимационный фильмы. Все они получили государственное регистрационное удостоверение для показа в КР.

Пройдут показы лент:

«Без предварительной договоренности» (режиссер Бехруз Шойаби, драма, Иран, 2022)

Когда Ясмин было шесть лет, как сейчас ее сыну, семья иммигрировала в Берлин, теперь героиня вынуждена вернуться в Иран из-за смерти отца. Сын страдает аутизмом, и это сильно осложняет поездку. Приехав в Иран, Ясмин, которая почти не знала своего отца, с удивлением обнаруживает, что все наследство он оставил ей. Короткое и нежеланное пребывание в родном городе отца и встречи с теми, кто его знал, заставляют ее по-новому осмыслить такие понятия, как жизнь, смерть и человеческая сущность.

«Мальчик дельфин» (режиссер Мохаммад Хайрандиш, анимационный, Германия/Турция/Иран, 2022)

Это история о дельфиненке Снежке, который однажды находит выжившего в авиакатастрофе маленького мальчика и берется его опекать. Их дружба заканчивается в тот момент, когда злобный Осьминог изгоняет мальчишку на сушу, где герою предстоит разобраться в прошлом и социализироваться среди людей. Помочь ему в этом берутся Снежок и новый друг добрый капитан Мурварид.

«Капитан» (режиссер Мохаммад Хамзеи, 2023)

Этот фильм — дань уважения медицинскому персоналу и детям, больным раком.

«Отряд девушек» (режиссер Монир Гейди, драма, Иран, 2022)

Это история группы легенд, оставшихся в повествованиях победительниц исторических сражений: женщин войны. Наряду с ходом повести в этом повествовании рассматриваются мотивы и тайны его героев, рассказывается о разрушительных последствиях войны и изображает дни начала оккупации Хорремшехра иракской армией с другой, женственной точки зрения. Хорремшехр падает, но герои «Отряда девушек» вынуждены покинуть свой город, стоя в иной позе от точки отправления.

«Мой второй год на факультете» (режиссер Расул Садр Амели, драма, Иран, 2019)

Две подруги-однокурсницы отправляются на экскурсию в Исфахан. После того как с одной из них происходит несчастный случай и она впадает в кому, второй приходится пройти все круги ада, общаясь со своими родственниками, с близкими подруги и, разумеется, с представителями университета.

Напомним, в Кыргызстане с 11 по 15 июня пройдет II Бишкекский международный кинофестиваль. На него приедут более 70 гостей из более 20 стран мира. Ожидается участие около 200 кинематографистов.