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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Жогорку Кенеш остался в стороне от АТР, считает Дастан Бекешев

Указом президента местных депутатов лишили права утверждать местные бюджеты, а Жогорку Кенеш остался в стороне административно-территориальной реформы. Об этом написал в своем микроблоге в X (Twitter) депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«Хотя по Конституции местный бюджет утверждается только местными кенешами, а территориальная реформа рассматривается парламентом», — написал он.

Кроме того, депутат считает реформу непродуманной. «Надо было расчертить генеральные планы, дождаться 2025 года, потихоньку готовиться к реформе и провести изменения с местными выборами депутатов. Сейчас же это ИБД помноженное на устные распоряжения», — отметил он.

Дастан Бекешев добавил, что бишкекские депутаты сами себе не принадлежат. «Распуститься не могут, хотя по статье 42 Закона «О местной госадминистрации и органах местного самоуправления» их должны были распустить. У айыльных депутатов еще больше «непоняток»: избирались по местным округам и оказались в Бишкеке», — добавил он.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое, при этом количество административных районов останется прежним.

Накануне стало известно, что в связи с административно-территориальной реформой и выходом указа президента депутатский корпус столичного горкенеша увеличился до 235 человек. Ранее БГК состоял из 45 депутатов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288086/
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