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Власть
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. Состав БГК увеличен до 235 депутатов

В связи с административно-территориальной реформой и выходом указа президента депутатский корпус столичного горкенеша увеличился до 235 человек. Об этом на очередной сессии заявил председатель БГК Куванычбек Конгантиев.

Он предложил объявить перерыв в сессии, чтобы провести ее в полном составе.

Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что сегодня принят указ, АТР проводится не только на территории Бишкека, но и по всей стране. Указ подлежит исполнению в полном объеме.

«Вчера официально ЦИК дала разъяснение. Сегодня вы собираетесь, объявляете перерыв, ставите вопросы. Я думаю, что наши действия, решения должны быть в рамках указа, в рамках той нормативной законодательной базы, которая существует. Я хотел бы призвать вас к тому, чтобы мы сегодня все вошли в правовое русло. Мэрия как ответственный орган готова организовать проведение сессии с участием всех 235 депутатов. Затягивание вопроса привело к тому, что айыл окмоту, айыльные кенеши выносят решение, раздают технику, имущество другим административно-территориальным единицам», — сказал он.

Всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных).

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287878/
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