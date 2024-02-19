Сокращенные уроки, отключение воды и слабое отопление. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Сокращенные уроки
В связи с холодами мэрией было принято решение о сокращении на три дня уроков и изменении начала и окончания учебного дня. Завтра, 20 февраля, последний день, когда уроки будут по 30 минут, занятия первой смены начинаться с 9.00, а второй смены должны завершаться в 16.00.
Детские сады работают в штатном режиме. Однако при желании родители могут оставлять детей дома под присмотром взрослых.
Отключение воды
В столичных жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» 20 февраля с 9.00 до 15.00 отключат холодную воду.
Причина — проведение ремонтных работ на водозаборах «Мурас-Ордо», «Калыс-Ордо» и водопроводных сетях.
Жалобы на отопление
После наступления холодов бишкекчане стали массово жаловаться на едва теплые батареи и отсутствие горячей воды. На столичной теплоцентрали сообщили, что на сегодня ТЭЦ Бишкека несет активную нагрузку 277 мегаватт. В связи с понижением температуры наружного воздуха температура горячей воды, выдаваемой в Бишкектелосеть, составляла в среднем +52 градуса. Энергетики пообещали постепенно увеличивать активную нагрузку ТЭЦ, и поэтому будет дополнительно увеличена температура выдаваемой горячей воды.
Если у вас в квартире ниже +18 градусов, нужно обращаться в кол-центр Бишкектеплосети и оставлять заявки, на основании которых будет сделан перерасчет по отоплению и горячей воде.⠀
Стройкомпании штрафуют за грязь
Муниципальная инспекция провела рейд по объектам строительства и выявила нарушения.
Составлены протоколы в соответствии с частью 2 статьи 177 Кодекса о нарушениях на общую сумму 92 тысячи сомов в отношении компаний:
- ОсОО «Профит-Экспресс»;
- ОсОО «Турпан Строй»;
- ОсОО «Роял Констракшн»;
- ОсОО «Авангард Стайл».
«Объекты строительства в обязательном порядке должны быть оборудованы пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Вывоз грязи и ила на территорию города колесами автотранспорта запрещен», — отметили в мэрии.
Рейд по табакокурению
Акимиаты совместно с сотрудниками РУВД района, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводят рейды в увеселительных заведениях, где выявляют нарушения Закона «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля».
В Первомайском районе составлено два протокола и наложен штраф 26 тысяч сомов, в Октябрьском — три протокола и штраф 39 тысяч сомов, в Свердловском — восемь протоколов на общую сумму 104 тысячи сомов, в Ленинском — один протокол и штраф 13 тысяч сомов.
«В соответствии со статьями 83 и 84 кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, на гражданина, застигнутого при курении табачных изделий, будет наложен штраф», — напомнили в мэрии.
Перенос автовокзалов
Как минимум $25 миллионов потребуется на реализацию проекта по переносу Восточного и Западного автовокзалов за черту города.
Глава кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, что средства есть и их уже начали выделять. Предполагается, что проект будет реализован в 2024 году.
Финансово-деловой центр вместо ипподрома
Финансово-деловой центр на месте ипподрома «Ак-Кула» планируют построить в Бишкеке. Глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что команда архитекторов уже приступила к работе над проектом.
Он считает, что в столице должны строить эстетически красивые архитектурные ансамбли, которые будут вызывать восхищение как у горожан, так и у туристов.
По его словам, для нового ипподрома определят другую территорию.