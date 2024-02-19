Сокращенные уроки, отключение воды и слабое отопление. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! Сокращенные уроки В связи с холодами мэрией было принято решение о сокращении на три дня уроков и изменении начала и окончания учебного дня. Завтра, 20 февраля, последний день, когда уроки будут по 30 минут, занятия первой смены начинаться с 9.00, а второй смены должны завершаться в 16.00. Детские сады работают в штатном режиме. Однако при желании родители могут оставлять детей дома под присмотром взрослых.

Отключение воды В столичных жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» 20 февраля с 9.00 до 15.00 отключат холодную воду. Причина — проведение ремонтных работ на водозаборах «Мурас-Ордо», «Калыс-Ордо» и водопроводных сетях.

Жалобы на отопление После наступления холодов бишкекчане стали массово жаловаться на едва теплые батареи и отсутствие горячей воды. На столичной теплоцентрали сообщили, что на сегодня ТЭЦ Бишкека несет активную нагрузку 277 мегаватт. В связи с понижением температуры наружного воздуха температура горячей воды, выдаваемой в Бишкектелосеть, составляла в среднем +52 градуса. Энергетики пообещали постепенно увеличивать активную нагрузку ТЭЦ, и поэтому будет дополнительно увеличена температура выдаваемой горячей воды. Если у вас в квартире ниже +18 градусов, нужно обращаться в кол-центр Бишкектеплосети и оставлять заявки, на основании которых будет сделан перерасчет по отоплению и горячей воде.⠀

Стройкомпании штрафуют за грязь Муниципальная инспекция провела рейд по объектам строительства и выявила нарушения. Составлены протоколы в соответствии с частью 2 статьи 177 Кодекса о нарушениях на общую сумму 92 тысячи сомов в отношении компаний: ОсОО «Профит-Экспресс»;

ОсОО «Турпан Строй»;

ОсОО «Роял Констракшн»;

ОсОО «Авангард Стайл». «Объекты строительства в обязательном порядке должны быть оборудованы пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Вывоз грязи и ила на территорию города колесами автотранспорта запрещен», — отметили в мэрии. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Рейд по стройобъектам

Рейд по табакокурению Акимиаты совместно с сотрудниками РУВД района, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводят рейды в увеселительных заведениях, где выявляют нарушения Закона «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». В Первомайском районе составлено два протокола и наложен штраф 26 тысяч сомов, в Октябрьском — три протокола и штраф 39 тысяч сомов, в Свердловском — восемь протоколов на общую сумму 104 тысячи сомов, в Ленинском — один протокол и штраф 13 тысяч сомов. «В соответствии со статьями 83 и 84 кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, на гражданина, застигнутого при курении табачных изделий, будет наложен штраф», — напомнили в мэрии.

Перенос автовокзалов Как минимум $25 миллионов потребуется на реализацию проекта по переносу Восточного и Западного автовокзалов за черту города. Глава кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, что средства есть и их уже начали выделять. Предполагается, что проект будет реализован в 2024 году.