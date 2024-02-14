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Общество

Отключение воды, увольнение водителей, коллегия мэрии. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Коллегия мэрии

В столице прошло заседание коллегии мэрии, на котором обсудили итоги работы муниципалитета за 2023 год и задачи на 2024-й.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Коллегия муниципалитета

Мэр Айбек Джунушалиев рассказал о сделанном, в частности:

  • Обеспечен положительный темп роста экономики.
  • В целях контроля за благоустройством, общественным порядком проведена работа по созданию муниципальной инспекции. «За последний день инспекцией наложен штраф в размере 500 тысяч сомов», — отметили в мэрии.
  • Увеличена доля столичного муниципалитета в проекте «Тулпар» с 25 до 50 процентов. Также увеличено количество ежедневных транзакций со 180 тысяч в ноябре 2023 года до 400 тысяч в настоящее время.
  • Для предотвращения случая дефицита воды в летний период проводится реконструкция водозаборов «Баш-Кара-Суу», «Зонный» и «ХБО». На водозаборе «Орто-Алыш» проведены исследования, очищено дно подпиточных озер.

Градоначальник также поделился планами на 2024 год. В частности:

  • Построить ситуационный центр, который будет обрабатывать данные о дорожно-транспортной ситуации, пассажиропотоке и регулировать работу «умных» светофоров.
  • Завершить строительство в микрорайоне «Ак-Бата» общеобразовательной школы на 660 мест, детской школы искусств № 9, спортивного дополнительного зала к зданию интерната № 1 и спортивного корпуса на территории гимназии № 68. В аварийных корпусах образовательных организаций проводится капитальный ремонт.
  • Построить парки площадью 2,2 гектара в жилмассиве «Ак-Босого» и 2,4 гектара — в жилмассиве «Ак-Орго».

Кроме того, будет проводиться работа по выявлению объектов, выступивших за пределы красной линии. Также планируется провести разъяснительные работы об оплате арендных платежей за использование муниципальной территории.

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Глава кабинета министров Акылбек Жапаров подчеркнул имеющийся потенциал увеличения бюджета города, отметив необходимость усиления работы по налоговому администрированию, инвентаризации, учету, управлению муниципальным имуществом.

Он также подчеркнул необходимость цифровизации всех процессов.

Отключение воды

Завтра, 15 февраля, в жилмассиве «Жениш» с 10.00 до 15.00 не будет холодной воды.

Причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Жениш».

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Район отключения

Уволены водители

За грубое нарушение ПДД уволены пять водителей общественного транспорта, троих лишили 100 процентов премии.

Как сообщила пресс-служба мэрии, муниципальные предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» и «Бишкекское троллейбусное управление» провели собрание среди водительского состава по вопросам профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. На нем рассмотрели проблему участившихся случаев ДТП с участием новых автобусов.

Контроль за использованием льготных карт

Специалисты системы «Тулпар» в усиленном режиме ведут контроль за использованием льготных карт.

За 10 дней служба контроля «Тулпар» выявила неправомерное использование 12 именных льготных и школьных карт.

«Согласно действующему законодательству, контролеры имеют законное право изъять карту при обнаружении ее неправомерного использования. Также такие карты будут немедленно заблокированы», — сказали в муниципалитете.

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Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты

Столичная мэрия напоминает пассажирам о необходимости оплачивать проезд при входе в транспорт и дожидаться зеленой галочки на валидаторе, чтобы избежать недопонимания с контролерами.

Согласно введенному новому тарифу, цена проезда в автобусах и троллейбусах составляет 17 сомов при безналичной оплате и 20 сомов при оплате наличными. При оплате наличными водитель обязан выдавать талон, который необходимо сохранять до конца поездки.

Ранее в муниципалитете сообщали, что пассажир с чужим проездным пытался напасть на контролера в автобусе № 226. Мужчину задержали и оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286752/
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